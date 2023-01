Polícia prende foragido acusado de envolvimento na morte de osoriense

A Polícia Civil conseguiu prender na terça-feira (24), em Imbé, um dos três homens responsáveis pela morte do estudante de Engenharia de Produção, o osoriense Lucas Stinieski Pires. O crime ocorreu em 29 de julho de 2012, na cidade de Tramandaí. Na ocasião, O jovem, de 19 anos, saía de uma de casa de festas na Avenida Beira-Mar, quando foi atingido por um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo três dias depois.

Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), na época, a vítima, que estava acompanhado de amigos, se desentendeu com os autores do crime no interior da danceteria Le Café Tropical. Após a festa, os réus teriam perseguido o jovem e seus amigos, e atingiram Lucas com um disparo na cabeça. Os demais conseguiram fugir. Após investigações, três homens foram presos. Mais de cinco anos depois, em dezembro de 2017, Maiki Silveira Ferreira, Pablo Ricardo Brum Padilha e Willyan da Silva Rodrigues foram condenados a 13 anos de prisão por homicídio qualificado.

Entretanto, depois de terem sido condenados, o trio conseguiu fugir na prisão. Segundo o delegado Alexandre Souza, em outubro do ano passado, o trio foi localizado, mas durante a ação, Maiki Ferreira conseguiu escapar, estando foragido até ser preso na terça. Passado o ocorrido, a Polícia seguiu as buscas. Seguindo os passos da esposa do empresário e professor de Jiu-Jitsu, a Polícia chegou ao local onde Maiki estava escondido. De acordo com o delegado Souza, o criminoso ainda tentou fugir, mas foi capturado. Ele foi levado à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde seguirá cumprindo a sua pena.