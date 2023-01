Parque de Rodeios receberá eventos campeiros

OSÓRIO – O Parque de Rodeiros e Eventos Jorge Dariva será bastante movimentado durante o final de semana, com a realização do Redomão Ponta de Tropa e a etapa classificatória da Paleteada para o Freio de Ouro. Vale ressaltar que o evento, realizado em parceria pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) do Litoral Norte e as Cabanhas Raupp e Morada Nova, conta com apoio da prefeitura municipal e terá entrada gratuita.

No sábado (28), acontecem as provas de redomão e paleteada da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). A Doma de Ouro contará com 64 animais revisados para prova que inicia às 7h. Já no domingo (29), no mesmo horário, terá início a prova de Paleteada. A etapa contará com 65 conjuntos habilitados para as Forças A e B, com a premiação em ambas as forças do 1° ao 5° lugar. O evento contará com competidores de diversas cidades do RS e Santa Catarina.