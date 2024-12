Piloto morre após queda de avião

Um avião caiu no início da manhã de quinta-feira (5), em Capivari do Sul. O acidente aconteceu em uma área de campo aberto, há poucos metros da Avenida Quilombo, no perímetro urbano do município. O piloto, de 33 anos, acabou morrendo no local. Ele foi identificado como Diego Tel Stedile.

Segundo testemunhas, a aeronave agrícola teria atingido uma torre de internet, o que ocasionou a sua queda e, logo em seguida, pegou fogo. Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados para conter as chamas do avião. Já os Policiais Militares (PMs) da Brigada Militar (BM) isolaram o local para realização da Perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil (DP) e a Força Área Brasileira (FAB) irá investigar o ocorrido.

CRÉDITO: Divulgação