Osório receberá duas novas Unidades de Saúde

OSÓRIO – O município recebeu uma ótima notícia em relação a Saúde. O Ministério da Saúde anunciou que a cidade receberá duas novas Unidades Básicas (UBSs). O anúncio foi realizado na última sexta-feira (26/09), sendo a informação confirmada pela prefeitura local no início desta semana, após uma publicação em suas redes sociais.

As duas UBSs vão ser modelo tipo 2. Com aproximadamente 500 metros quadrado (m2), ambas irão oferecer espaços modernizados e humanizados para acolher a população, ampliando serviços como a saúde bucal, com a inclusão de consultórios odontológicos e salas de práticas coletivas.

Serão destinados cerca de cinco milhões de reais. Deste total, R$ 2,4 milhões vão ser utilizados para a construção da UBS do bairro Glória. O trabalho teve início na terça (30/09), com a realização da terraplanagem do terreno localizado ao lado do Posto de Saúde Nara Denise. O tempo da obra é de 12 meses, com previsão de conclusão para outubro de 2026.

Já os outros R$ 2,6 milhões serão aplicados na construção da Unidade Básica de Atlântida Sul. Conforme o Executivo osoriense, o local contará com duas equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESFs). Os trabalhos no distrito devem começar somente no ano que vem.

CRÉDITO: Divulgação