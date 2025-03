Osório receberá abertura do Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu

OSÓRIO – O Ginásio de Esportes Rutílio Kestering (Cirão) receberá no domingo (30) a primeira das nove etapas do Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu 2025. A competição é organizada pela Federação Gaúcha da modalidade (FJJ-RS) e conta com apoio da prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte.

A competição deverá contar com mais de 400 atletas de todo o Rio Grande do Sul. O evento tem início às 8h. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. O Ginásio do Cirão está localizado na Rua da Igreja, no bairro Porto Lacustre.

CRÉDITO: FJJ-RS