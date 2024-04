Osório Fut7 participa de competição em Santa Catarina

A equipe do Osório Fut7 esteve no dia 07 deste mês, na cidade de Criciúma (SC), para disputar a primeira etapa do Criciúma Kids, na categoria Sub-11. O torneio ainda contará com outras três etapas. No mês de maio acontecerão os jogos das categorias Sub-13 (01/05) e Sub-10 (26/05). Já em junho, haverá o encerramento da competição com a disputa do Sub-14, que será realizado no dia 30/06.

O Sub-11 contou com a participação de 24 equipes, sendo realizado nos campos da Sociedade Recreativa Mampituba. Os times foram divididos em quatro grupos com seis cada um, onde jogaram entre si, avançando os quatro primeiros de cada chave para as oitavas de final.

Único representante gaúcho no torneio, o time osoriense acabou caindo na primeira fase. Ao todo, foram cinco partidas disputadas, com quatro derrotas e apenas uma vitória. O único triunfo foi para cima do Bom de Bola, Bom na Escola, de Balneário Rincão (SC), por 3 a 0. Com isso, o Osório Fut7 terminou em quinto no grupo 1, com três pontos, não avançando para o mata-mata.

Na final da competição, o Al Football (Criciúma) derrotou o Maestro Athos 10 (Garopaba-SC) por 1 a 0, se sagrando campeão. A terceira posição ficou com o Escola Furacão (Palhoça-SC), ao vencer o Maccari Football Center (Tubarão-SC) pelo placar de 2 A 1.