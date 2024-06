Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis

Entre os dias 31 de maio e 02 de junho, a Arena Sub Beach, em Tramandaí, recebeu a Sun Cup de Beach Tennis. A competição contou com aproximadamente 100 atletas. Ao todo, foram disputadas cinco categorias, sendo premiadas as duas melhores em cada uma. E, como é de costume, mais uma vez teve osorienses subindo no ponto mais alto do pódio.

Na Masculina C, oito duplas disputaram o título. Após grandes jogos, na decisão, os osorienses Gustavo Moura e Kevin Simon derrotaram Juliano e Nutri por 6 a 4. Já na Masculina 50+, Emerson e Valmir Machado levaram a melhor sobre outras 14 duplas para conquistarem o título. Na final, a dupla de Osório venceu Cleomar e Neurilene pelo placar de 6 a 4.