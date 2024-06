Osoriense irá disputar Universe Dance Latinoamericano

Entre os dias 29 de maio e 02 de junho, a cidade Florianópolis (SC) recebeu o Universe Dance Intercâmbio Cultural. Durante o evento, no sábado (01/06), ocorreu a seletiva nacional para o Universe Dance Latinoamericano. Entre os bailarinos classificados está a osoriense Maria Eduarda (Duda) Ferrari. Além da vaga, ela também conquistou medalha na competição internacional.

Pelas redes sociais, a bailarina e professora de Dança na Escola Rafael Stenzel falou sobre as conquistas: “Estou sem palavras para agradecer todo mundo que tem uma parcela de contribuição nessa jornada que está sendo linda. Esse é só o começo. Grata demais por todas estas pequenas conquistas que me fazem lembrar o motivo pelo qual eu amo tanto este mundo. Essa é para as minhas meninas, que me acompanham e, mesmo que de longe, apoiam essa prof como ninguém. Classificada para o Campeonato Latinoamericano. E totalmente realizada com este final de semana”, declarou Duda.

O Universe Dance Latinoamericano acontecerá entre os dias 1º e 03 de novembro, em Rosário, na Argentina.