Osoriense é vice-campeão de etapa do Brasileiro de Padel

Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a cidade de Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, recebeu a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Padel. A competição é organizada pela Confederação Brasileira da modalidade (Cobrapa) e contou com a participação de dezenas de atletas.

Na categoria Sênior 45B Masculina, seis duplas disputaram o título. Entre os competidores estava o osoriense Luis Fernando (Nando) Vargas, que jogou ao lado do parceiro Grazziani Manzoni. Na primeira fase, eles passaram em 2º lugar na chave A, após vencerem uma partida e perderem a outra. Já nas semifinais, Nando e Manzoni só conseguiram avançar após um triunfo no Super Tie.

Na decisão, a dupla voltou a reencontrar Ismael Ledur e Antônio Carlos Garcia, algozes de Nando e Manzoni na primeira fase. E, na revanche, o atleta de Osório e o parceiro acabaram sendo novamente derrotados pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 7×5 e 7×6 (Tie Break).

A próxima etapa do Brasileiro de Padel acontecerá entre 04 e 06 de abril, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná (PR).

CRÉDITO: Divulgação