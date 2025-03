Operação Verão encerra com mais de 900 salvamentos

Foi encerrada no domingo (9), a oitava Operação Verão Total RS. Na segunda-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) divulgou os dados registrados nesta edição. Desde 21 de dezembro de 2024 foram registrados 904 salvamentos em todo o Estado, 32 a mais que a última Operação.

Desse total, 769 resgates ocorreram no Litoral Norte gaúcho, sendo os maiores números registrados nas praias de Torres (179) e Capão da Canoa (131). Na região também foram registradas 388.461 das 541.558 ações de prevenção ocorridas no Rio Grande do Sul ao longo do Verão. Ainda durante a Operação, foram encontradas 1.459 pessoas, sendo 1.303 na região. Já em relação a lesões por águas-vivas, o CBM registrou 105.140 lesões, sendo 93.794 no Litoral Norte. Ao todo, ocorreram dois óbitos em áreas protegidas por guarda-vidas, sendo um em Capão da Canoa e outro em águas internas.

O aumento das ações está relacionado diretamente ao aumento do efetivo. A Operação Verão Total RS 2024/2025 contou com a atuação de aproximadamente 960 guarda-vidas, espalhados em mais de 200 guaritas localizadas nas praias e em águas internas. O trabalho contou com o auxílio de moto aquáticas, quadriciclos e o helicóptero dos Bombeiros. Passada a Operação, os guarda-vidas seguirão trabalhando nas praias até o último final de semana deste mês (30/03). Vale ressaltar que o número de agentes será reduzido, havendo a presença deles somente em algumas praias.

CRÉDITO: Carlos Macedo