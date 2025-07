Operação Plano Tático termina com quatro prisões

A Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou nesta semana, mais uma edição da Operação Plano Tático Operacional. Com participação dos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), do Comando Rodoviário (CRBM) e do Comando Ambiental da BM (CABM), a ação visa o combate aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e, também, ao tráfico de drogas na região.

Em Palmares do Sul, três homens, todos com antecedentes criminais, foram presos. Com o trio foram apreendidas aproximadamente 200 porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína. Além disso, os Policiais Militares (PMs) também confiscaram uma balança de precisão, sete aparelhos celulares e duas placas de veículos com registro de roubo.

Já em Tramandaí, outro homem, com passagens por desobediência e descumprimento de medida protetiva, também foi detido. Durante a ação realizada no Centro da cidade foram apreendidos: uma pistola calibre 635 milímetros (mm), um simulacro de pistola, dezenas de munições de diferentes calibres, dois celulares e uma mochila preta contento a quantia de R$ 47.540,00 (quarenta e sete mil quinhentos e quarenta reais).

Todos os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

CRÉDITOS: BM