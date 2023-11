Operação da BM termina com prisão

A Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou na noite de sábado (18), mais uma etapa da Operação Força Total. A ação, realizada em Imbé e Tramandaí, tem como objetivo manter baixos os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), assim como manter a ordem na região.

Durante o trabalho, que contou com a participação dos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), do Batalhão Ambiental da BM (BABM), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram realizadas blitz, sendo confeccionados termos circunstanciais por irregularidades de trânsito. Em uma das abordagens, um homem foi preso por posse de entorpecentes. Ele foi levado à Delegacia de Polícia (DP), juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência. Além disso, foram fiscalizados diversos estabelecimentos, sendo sete deles autuados por apresentarem irregularidades.

Novas ações como essa serão realizadas nas próximas semanas até o início da Operação Verão, que deverá ocorrer na primeira quinzena de dezembro.