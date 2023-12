Novos Conselheiros Tutelares recebem Diplomação

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na manhã de terça-feira (28), a cerimônia de Diplomação dos Novos Conselheiros Tutelares, os quais ocuparão o cargo pelo quadriênio 2024-2027. A Eleição aconteceu no último dia 1º de outubro. Na cidade, 5.487 pessoas foram às urnas para escolherem entre um dos 14 candidatos. É válido destacar que essa foi a maior participação eleitoral entre os 23 municípios do Litoral Norte.

Os cinco Conselheiros eleitos: Fabiana Osório Kurtz (Bia), Lena Gomes, Edinara Silva, Edilson Della Nina e Sérgio Reis (Serginho), juntamente com os suplentes Edison Lima, Jocelia Souza e Nice Soares, receberam os seus diplomas. Vale ressaltar que outros dois suplentes, Moisés Degue (Mosa) e Erica Fleming, não puderam comparecer na cerimônia. A posse dos Conselheiros está prevista para acontecer em 10 de janeiro de 2024.

O ato contou com a presença do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Marcelo Reis; do secretário municipal de Assistência Social e Habitação, Joanito Borges; do vice-presidente do Legislativo João Pereira (MDB); e dos vereadores Ed Moraes (MDB), Charlon Muller (MDB) e Vágner Gonçalves (PDT).

Reeleita, Bia foi a mais votada recebendo 659 votos. Também reeleita, Lena foi a 2ª mais votada com 586 votos. Edinara foi eleita recebendo 563 votos. Edilson foi reeleito com 480 votos ganhos. Serginho foi eleito recebendo 451 votos.