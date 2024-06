NOTÍCIAS CURTAS

VAGAS – O IFRS, Campus Osório está com 55 vagas disponíveis para os processos de transferência interna e externa, além de ingresso de diplomados para os Cursos de Licenciatura: Letras Português/Inglês (10) e Matemática (20); Técnicos em: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (3) e Tecnologia em Processos Gerenciais (8); além de Subsequente em: Multimeios Didáticos – EaD (1), Guia de Turismo (2), Administração (5) e Panificação (6).

Podem requerer as vagas estudantes regularmente matriculados (que possuam vínculo com matrícula ativa ou trancada) em curso de mesmo nível e forma do curso pretendido (exceto de cursos de Ensino a Distância – EaD), ofertado por instituição de ensino devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), portadores de diploma de curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e portadores de diploma de cursos técnicos de nível médio subsequente devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), apenas no mesmo nível de ensino e forma.

Os interessados têm até o dia 23 de junho para fazer a inscrição, encaminhando os documentos e formulários solicitados no edital 018/2024 (disponível em ifrs.edu.br/osorio) por e-mail para a Coordenadoria de Registros acadêmicos no endereço eletrônico: registros.academicos@osorio.ifrs.edu.br, com o assunto TRANSFERÊNCIA 2024/2. A publicação do resultado final acontecerá em 08 de julho, com as aulas iniciando em 29/07.

INAUGURAÇÃO – Está prevista para o dia 23 deste mês a inauguração do ginásio esportivo da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Tuiuti. A quadra poliesportiva contemplará cerca de 200 alunos. O ato está marcado para iniciar a partir das 9h e deverá contar com a presença de autoridades, da direção, professores, funcionários, alunos e toda comunidade escolar.

Está prevista a apresentação da Banda da Escola, do cantor Rafael Collioni e a realização de uma partida de Vôlei entre pais e alunos da instituição. A partir das 11h e 30min, será servido um galeto com maionese de massa e uma porção de sagu com creme, no valor de 15 reais. O prato poderá ser levado em marmitex ou consumido no local. Neste caso, a organização pede que as pessoas levem talheres. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na Escola, localizada no quilômetro 82 da BR-101, na localidade de Arroio das Pedras. Mais informações pelo Whatsapp: (51) 3663-8348.

Iniciada em agosto de 2022, a obra tinha previsão de conclusão inicial de 180 dias (seis meses). Ela teve um investimento de aproximadamente um milhão de reais, sendo cerca de R$ 400 mil repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação, e o restante, aproximadamente R$ 600 mil reais, pela prefeitura local.

CONSELHO – O Campus do Instituto Federal do RS (IFRS) está com as inscrições abertas para representantes da Sociedade Civil no Conselho da instituição (Concampo), órgão máximo normativo, consultivo e deliberativo do IFRS, Campus Osório em matéria administrativa, Ensino, Pesquisa e Extensão.

A Sociedade Civil será representada no Concampo por uma entidade, que deverá indicar um membro titular e o respectivo suplente. Eles terão autoridade para realizar a devida representação durante as reuniões do Conselho de Campus, com direito a voz e voto. Vale ressaltar que o mandato dos representantes selecionados é de dois anos.

As indicações devem ser oficializadas ao Gabinete da Direção-Geral do Campus Osório, até o dia 25 deste mês, conforme orientações do Edital nº 019/2024, disponível em: ifrs.edu.br/osorio . O resultado final da seleção será divulgado em 27 de junho. Em caso de haver mais de uma entidade inscrita, a definição da representação se dará por sorteio público, a ser realizado no Campus Osório do IFRS no dia 27/06, às 14h.

INVESTIMENTO – Um grupo de empresários esteve no último sábado (8), visitando o município de Osório. Na ocasião, eles puderam conhecer diferentes áreas da cidade, onde poderão implantar futuros investimentos. A visitação aos terrenos foi acompanhada pelo secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Neimar Pacheco, juntamente com o deputado federal Alceu Moreira (MDB).