NOTÍCIAS CURTAS

HOSPITAL – O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) foi contemplado com a quantia de 200 mil reais. O valor foi destinado pelo deputado federal Afonso Motta (PDT), por meio de emenda parlamentar. Na semana passada, o vereador Ricardo Bolzan (PDT) realizou a entrega do documento a uma das interventoras da instituição, Ane Natal e ao funcionário Renato Pelissoli.

EMPRÉSTIMO – Na segunda-feira (20), o prefeito Roger Caputi esteve reunido com o gerente-geral do Banrisul de Osório, Cassiano Euzébio. Na ocasião, foi assinada a prorrogação das parcelas de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais. Com isso, os trabalhadores podem parcelar o valor em até 36 meses, com o primeiro vencimento em 120 dias (quatro meses).

Os clientes poderão fazer a solicitação no aplicativo do Banrisul, manifestando a intenção de aderir à repactuação, na opção Empréstimos > Reconstruir RS > Crédito Consignado > Consignado Municipal, selecionando até quatro parcelas e escolhendo o prazo para pagamento em até 36 meses.

FEIRA – Teve início na terça (21), a montagem da estrutura que irá abrigar a Feira do Produtor durante a obra de revitalização do Largo dos Estudantes Sônia Chemale. O trabalho no Largo deverá ter início nas próximas semanas, com previsão de término de aproximadamente seis meses. Enquanto isso, os produtores locais poderão vender os seus produtos no terreno em frente à prefeitura. Localizado entre a Avenida Jorge Dariva e as Ruas Sete de Setembro e Anphilóquio Dias Marques, onde será construída (futuramente) a Unidade do Sesc.

A obra no Largo dos Estudantes contemplará a reabilitação do telhado, onde haverá a substituição das telhas por uma cobertura com placas de policarbonato alveolar. Além disso, também acontecerá a restruturação do sistema de drenagem a implantação de brise metálico móvel, um equipamento que barra a incidência da radiação solar antes que ela atinja a fachada e, consequentemente, o ambiente interno, reduzindo o calor recebido. Serão investidos R$ 808.086,17 (oitocentos e oito mil oitenta e seis reais e dezessete centavos), valor adquirido por meio de crédito realizado pela prefeitura junto ao Badesul.

ASSISTÊNCIA – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, alerta para que as pessoas atingidas pelas enchentes no Estado procurem o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, que fica na Avenida General Osório, no bairro Glória. No local, estão sendo realizados todos os atendimentos, incluindo o encaminhamento de doações.

Os serviços acontecem de segunda a sexta-feira, em dois horários: Das 8h às 12h e das 13min e 30min às 17h e 30min. Até a última sexta-feira (17), o Cras já havia atendido 143 famílias (429 pessoas) que estão instaladas em casas de moradores locais. Vale ressaltar que as doações seguem sendo recebidas no Ginásio da Vila Olímpica. Até o momento, aproximadamente 800 pessoas já foram contempladas com os donativos.