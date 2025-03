Municipalização de trecho da ERS-030 é tema de reunião entre prefeitura e Daer

OSÓRIO – O vice-prefeito Ed Moraes e o assessor de Planejamento do Município, Marcelo Giacomelli, estiveram na sede do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), em Porto Alegre, onde se reuniram com o assessor de Gabinete, Pablo Teixeira. O encontro, realizado na última quinta-feira (6), foi para tratar da municipalização de um trecho de quatro quilômetros da ERS-030, no bairro Laranjeiras.

Ainda durante a reunião, foi tratada a renovação do termo de compromisso entre Município e Daer pelo período de cinco anos. O Projeto está em tramitação na Casa Civil do Governo do Estado. Caso isso se confirme, poderá ser iniciada a obra de urbanização e revitalização entre os quilômetros 76 e 80 da rodovia. De acordo com o vice-prefeito Ed, está prevista a drenagem pluvial e pavimentação da via, disponibilizando um espaço pavimentado para pedestres e ciclistas em ambos os sentidos.