Morro da Borússia recebe competição de Voo Livre

OSÓRIO – Entre os dias 1º e 02 de março, o município foi palco do Festival de Voo Livre Carnavoo. A competição realizada no Morro da Borússia contou com a participação de 50 pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

As disputas ocorreram em duas modalidades: Asa-delta e Parapente, sendo que no primeiro dia de competição, os saltos foram na Rampa Nordeste, e no segundo dia, na Rampa das Antenas (veja os vencedores no final da matéria).

O evento ocorreu em alusão aos 40 anos do Anhangava Clube de Voo Livre de Osório e contou com apoio da prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura.

VENCEDORES

ASA-DELTA

1º – Lincoln

2º – Adilson

3º – Daniel e Teodoro (Prego)

PARAPENTE

1º – Jader

2º – Gustavo

3º – Jean Diego e Prego

CRÉDITO: Gabriel Gomes