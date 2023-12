Municipal de Beach Tennis conhece seus campeões

OSÓRIO – Entre sexta (8) e domingo (10), o Vila Esportes e Eventos recebeu o 3º Campeonato Municipal de Beach Tennis. A competição contou com aproximadamente 150 atletas nascidos, moradores ou que possuem residência na cidade. Ao todo, foram disputadas 21 categorias (Simples e Duplas), nos naipes Feminino, Masculino e Misto.

As partidas foram disputadas em set único até seis pontos. Em caso de empate em 5 a 5, a disputa iria até 7. Já no caso de 6 a 6, o duelo seria decidido em um tie break até sete pontos ou até uma dupla abrir dois pontos de vantagem no placar (8×6, 9×7, 10×8, etc). No final, foram premiadas as duas melhores duplas de cada categoria com troféus e brindes.

FEMININA B (7 duplas)

Karine Cirtoli/Paola Scheffer

Vs

Grazi Negruni/Taís Heberle

Com um início melhor, Karine e Paola abriram 2 a 0. No primeiro game, a dupla fez 40×0 na devolução para fora de Grazi. Na jogada seguinte, Grazi atacou outra bola para fora, cedendo o 1 a 0. Com Karine e Paola pegando tudo na segunda parcial, elas abriram 0x40 no ataque de Karine para baixo. Na sequência, Karine atacou na paralela para fazer 2 a 0.

Em um terceiro game mais equilibrado, Taís e Grazi conseguiram descontar. Taís mandou uma bola na diagonal e a devolução de Paola não passou: 30×40 para Grazi e Taís. Após Taís mandar o smash para fora, ela mesma mandou um ataque na diagonal, o qual Paola não conseguiu devolver: 2 a 1.

Em uma parcial com muitos erros, Grazi sacou e Karine mandou um lobe para fazer 30×40. Depois de um belo rali, a curtinha de Grazi ficou na rede: 3 a 1 para Paola e Karine. Sem se abater, Taís e Grazi foram atrás do empate. No quinto game, a dupla aproveitou a dificuldade de Paola na recepção e fechou a parcial com um gancho de Taís. Já no sexto game, a dupla, aproveitando os erros das adversárias, conseguiram a igualdade no marcador, na devolução para fora de Karine: 3 a 3.

Na parcial seguinte, Paola fez 40×15, em belo ataque. Na jogada seguinte, Karine sacou e Taís devolveu para fora, cedendo o 4 a 3. No oitavo game, Grazi e Taís venciam por 40×15, quando viram a dupla adversária conseguir empatar em 40×40, graças a bola na paralela e a devolução no meio da quadra de Karine. No No-Ad (ponto decisivo), Grazi sacou, Karine devolveu, Taís tentou salvar, mas mandou a bola para fora: 5 a 3.

Com Paola no saque, ela e a parceira saíram tomando 0x30, em duas lindas devoluções de Grazi. Após um ace de Paola, Taís fez o 40×15, com um ótimo ataque. Na jogada seguinte, Karine mandou um lobe e Grazi não pegou: 40×30. Na sequência, Grazi conseguiu buscar uma bola na diagonal, mas Karine fez o 40×40, com um smash no fundo. No ponto decisivo, Paola soltou o braço e com um ace fez o 6 a 3, confirmando o título da Feminina B para ela e Karine.

MASCULINA B (10 duplas)

Filé/Pretinho

Vs

Suian e Olavo Luz

O primeiro game foi marcado por muitos erros das duas duplas. Na linda diagonal de Pretinho, ele e Filé fizeram 30×40. Após Suian acertar um ace em cima de Pretinho, no No-Ad, Filé fez 1 a 0, com um smash no fundo da quadra. Depois de um começo ruim na segunda parcial, Pretinho se recuperou e, chamando a responsabilidade, fez o 2 a 0 acertando três bolas em sequência (ataque no fundo, ace e uma bola acelerada).

Após o começo de vagar, Suian e Olavo buscaram o empate no marcador. Em um game equilibrado, a dupla perdia de 30×40, quando Suian mandou um ataque no fundo e Pretinho devolveu para fora: 40×40. No ponto decisivo, Olavo acertou um ace, descontando para 2 a 1. Aproveitando os erros da dupla adversária, Suian e Olavo chegaram ao 2 a 2, no saque na rede de Filé.

No quinto game, depois de dois saques na rede de Suian, Pretinho e Filé fizeram 0x40 no smash de Pretinho em cima de Olavo. Na jogada seguinte, Olavo atacou para fora, cedendo o 3 a 2. Aproveitando os erros de Pretinho na sexta parcial, Suian e Olavo fizeram o 3 a 3, em lobe de Suian no limite da quadra.

Já no sétimo game, Filé e Pretinho venciam por 0x40, quando Olavo sacou para fora, cedendo o 4 a 3 para a dupla. Os erros de Suian e Olavo seguiram na oitava parcial. Com o game empatado em 30×30, Filé mandou um ataque, Suian tentou a devolução, mas a bola chorou e não passou: 40×30 para Pretinho e Filé. Na bola seguinte, Filé sacou e a devolução de Olavo ficou na rede: 5 a 3.

Com Suian sacando muito, ele e Olavo fizeram 40×15 no nono game, graças ao ataque de Olavo. Na sequência, o mesmo Olavo precisou atacar duas vezes para conseguir confirmar o serviço e descontar o placar para 5 a 4. Na 10ª parcial, Pretinho acertou um ace, fazendo 40×15. Na jogada seguinte, Pretinho mandou a bola na diagonal, Olavo só passou e Pretinho finalizou com um smash, fazendo o 6 a 3, ponto que confirmou o título da Masculina B para ele e Filé.

Masculina B: Vices Olavo e Suian e campeões Pretinho e Filé.

FEMININA A/B (7 duplas)

Isabelli Camargo/Julia Simoni

Vs

Mauren Braun/Paola Scheffer

Voando em quadra, as meninas do Morro da Borússia, que ainda são Sub-14, saíram abrindo 3 a 0 no marcador. No primeiro game, a dupla fez 40×15 no ataque de Julia em cima de Maurem. Na sequência, Julia atacou na diagonal e Mauren devolveu para fora, cedendo o 1 a 0 para Belli e Julia. Na segunda parcial, após três erros de saque de Paola (dois na rede e um para fora), as meninas fizeram o 2 a 0 no smash de Julia. Já em um game mais equilibrado, com a parcial empatada em 30×30, Mauren atacou e Julia devolveu no fundo, encobrindo Paola: 40×30. Na jogada seguinte, Mauren mandou o smash para fora, cedendo o 3 a 0 para Isabelli e Julia.

Utilizando do saque lobe de Mauren, a dupla aproveitou a dificuldade na recepção das meninas para descontar para 3 a 1, na bola para fora de Julia. Mas em uma parcial com muitos erros, Belli e Julia voltaram a abrir vantagem. Com o quinto game empatado em 30×30, Paola furou o smash, cedendo o 40×30 para a dupla adversária. Depois de Isabelli mandar um smash na rede, no 40×40, Mauren tentou uma curtinha, mas a bola não passou: 4 a 1.

Em outra parcial com erros das duas duplas, Paola mandou um lobe para fora, cedendo o 30×40. Na jogada seguinte, Mauren mandou um smash e Belli devolveu para fora: 40×40. No No-Ad, após boa troca de bolas, Paola atacou e Isabelli devolveu para fora: 4 a 2. No sétimo game, Paola estava com dificuldade para defender o saque lobe de Belli e, no lobe para fora de Mauren, as meninas do Morro fizeram 5 a 2.

A oitava parcial estava empatada em 30×30, quando Mauren mandou um saque lobe e acertou o ferro de sustentação da rede. Na jogada seguinte, Mauren salvou o primeiro match point, acertando um smash na diagonal. No ponto decisivo, Mauren conseguiu buscar um ataque no fundo, mas a bola sobrou próxima a rede para Julia cravar para baixo, fazendo 6 a 2, ponto que confirmou a vitória e o título da Feminina A/B para ela e Isabelli.

Feminina A/B: Vices Paola e Mauren e campeãs Julia e Isabelli.

OPEN MASCULINA (6 duplas)

Chipa/Titio Ribeiro

Vs

Guilherme Annes/Rossoel Negruni

Após dois ataques de Titio, ele e o parceiro fizeram 0x40 no primeiro game, no saque na rede de Guilherme. Depois de Titio mandar um smash para fora, ele mesmo fez o 1 a 0, acertando um smash entre Rossoel e Gui. A segunda parcial começou com um ralizão, definido no smash de Chipa em Rossoel. Após três erros de Titio, Gui Annes e Rossoel fizeram o 1 a 1 na bola acelerada de Rossoel.

Em um terceiro game equilibrado, no 40×40, Rossoel sacou e Chipa mandou a devolução no fundo, fazendo 2 a 1 no placar. Já a quarta parcial, foi marcada por muitos erros das duas duplas. Rossoel tentou mandar um ataque acelerado e jogou a bola para fora, cedendo o 40×30. Na jogada seguinte, após boa troca de bolas, Titio atacou e Gui devolveu para fora: 3 a 1.

Depois do começo ruim, Rossoel e Gui Annes reagiram e conseguiram a virada. Em um quinto game equilibrado, Rossoel fez 40×30, em um ataque no fundo. Após Titio acertar uma bola na diagonal, ele acabou mandando o ataque seguinte para fora: 3 a 2. O empate saiu em outra parcial parelha. No 40×40, o belo rali terminou no smash de Chipa na rede: 3 a 3.

Já no sétimo game, Gui Annes e Rossoel fizeram 40×15, na devolução de Chipa na rede. E, na jogada seguinte, Rossoel só passou a bola e Titio mandou na rede, cedendo a virada para Guilherme e Rossoel: 4 a 3. Aí foi a vez de Chipa e Titio irem atrás da virada no marcador. Em outra parcial parelha, Titio atacou uma bola em Gui, que levantou e Chipa só bateu para baixo: 40×30. Na sequência, Chipa acertou um smash na paralela para fazer o 4 a 4.

No nono game, Titio e Chipa perdiam por 40×30, quando Titio chamou a responsabilidade. Primeiro, ele aproveitou uma bola que sobrou junto a rede para cravar na quadra adversária: 40×40. Depois, Titio teve que atacar duas vezes para derrotar a defesa de Rossoel e fazer o 5 a 4. Na 10ª parcial, a situação voltou a se repetir, dessa vez, tendo Chipa como protagonista. Perdendo por 30×40, o atleta acertou um ace, deixando tudo igual: 40×40. No match point, Chipa sacou, Gui devolveu, Chipa atacou e Rossoel devolveu para fora, cedendo o 6 a 4, ponto que confirmou o título da Open Masculina para Titio e Chipa.

Open Masculina: Vices Gui e Rossoel e campeões Titio e Chipa.