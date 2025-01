Motorista é preso dirigindo embriagado na ERS-030

Os agentes do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) foram acionados no final da tarde de domingo (5), após receberem informações de que um homem estaria trafegando em zigue-zague pela ERS-030, em Tramandaí. Após buscas na região, o automóvel Renault Sandero foi abordado no quilômetro 98 da rodovia, no trecho de Tramandaí.

Durante a abordagem, os policiais flagraram sinais de amaçado na lataria do veículo. Conforme o BRBM, uma mulher, de 33 anos, que estava no banco do carona, relatou que os danos haviam sido ocasionados devido a um acidente com outro veículo ocorrido ao longo da viajem. Porém, a versão foi negada pelo motorista. O homem de 44 anos, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, passou por dois testes do bafômetro, sendo que ambos deram positivos para consumo de bebida alcoólica. Diante dos fatos, ele acabou sendo preso. O condutor foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência. Já o carro foi recolhido e levado para o depósito da cidade.