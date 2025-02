Morre sexta vítima de acidente na Rota do Sol

Após ficar quase duas semanas internada, Clara Klassen Tomazi faleceu na última sexta-feira (7). A adolescente de 16 anos é a sexta vítima de um acidente registrado na Rota do Sol no final do mês de janeiro. Além dela, também faleceram a mãe, o irmão e o namorado da menor, assim como dois agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Um acidente de trânsito foi registrado da manhã de domingo (26/01), no quilômetro 12 da ERS-486 (Rota do Sol), em Itati, nas proximidades com Terra de Areia. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um caminhão do CBM de Gramado seguia no sentido Serra – Litoral para atender uma ocorrência, quando acabou capotando e atingindo um Toyota Corolla, com placas de Caxias do Sul, que seguia no sentido contrário.

Ao menos cinco pessoas acabaram morrendo no acidente. Entre as vítimas, estão dois bombeiros, Audrei Alves Camargo, de 32 anos, e Juliano Baigorra Ribeiro, de 37 anos. Além deles, também faleceram três pessoas que estavam no carro: A motorista, Rosélia Fátima Klassen, de 43 anos; o filho dela, Miguel Klassen, de nove anos de idade, além do genro de Rosélia, Gabriel Vitorino Frezza, de 22 anos.

Já a filha da condutora, Clara Klassen, de 16 anos, ficou ferida. A adolescente foi socorrida pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada com traumatismo craniano até o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, aonde seguiu internada até a semana passada, quando não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

Acidente envolvendo caminhão dos bombeiros e automóvel ocorreu no último dia 24 de janeiro, na cidade de Itati.

CRÉDITOS: CBM