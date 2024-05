Mercado Livre doa um milhão de reais às vítimas das chuvas no Estado

Diante da atual crise provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Mercado Livre, junto com o seu banco digital Mercado Pago, anunciou uma medida de apoio à população que está sendo afetada gravemente em todo o Estado. Como parte de seus esforços para auxiliar as comunidades atingidas pelas chuvas, foi enviado o valor de um milhão de reais, com o objetivo de fornecer assistência imediata às áreas mais impactadas.

Os recursos, destinados em parceria com a ONG Ação da Cidadania, serão utilizados na compra de kits de artigos de uso emergencial como: colchões, cobertores, água potável, alimentos de cesta básica, artigos de cama-mesa-banho e higiene pessoal. A entrega dos kits será gerenciada pela própria entidade, em colaboração com a Força Aérea Brasileira (FAB).

Usuários do Mercado Pago também podem colaborar, a partir de cinco reais, por meio do Botão Doar – uma funcionalidade permanente dentro do aplicativo do banco digital. Os valores serão revertidos ao atendimento as famílias atingidas. A seguir, veja como ajudar: