Litoral Norte vira refúgio para desabrigados

As rodovias do Litoral Norte (BRs 101 e 290, além da ERS-040) estão recebendo um aumento na circulação de veículos nos últimos dias. Com cidades praticamente abaixo d’água, como são os casos de Porto Alegre e Canoas, as pessoas que têm residência ou familiares e amigos que moram no Litoral se deslocaram para a região, uma das únicas do Estado que teve poucos transtornos devido às fortes chuvas que atingiram todo o RS.

Diante do cenário de calamidade em e com o objetivo de ajudar o abastecimento e acesso as regiões mais afetadas, a CCR Viasul suspendeu a cobrança da tarifa em todas as praças de pedágio incluindo as duas localizadas na região em Três Cachoeiras (BR-101) e Santo Antônio da Patrulha (BR-290). A medida passou a vigorar na tarde de domingo (5). Nas cabines de pagamento manual, foi necessária a parada para registro e isenção. Já na modalidade de pagamento automático (tag), a isenção foi feita automaticamente.

Assim como a CCR, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também suspendeu a cobrança de pedágio em todas as suas rodovias. De acordo com a EGR, a iniciativa seguirá em vigor “até que as condições de trafegabilidade nas rodovias, afetadas pelas fortes chuvas, sejam plenamente restabelecidas”.

MOVIMENTAÇÃO PARA O LITORAL

Devido à preocupação com a falta de água em toda Porto Alegre, até o prefeito da capital, Sebastião Melo, sugeriu aos moradores que, deixassem a cidade e se deslocassem em direção à praia. A situação é caótica em toda a região Metropolitana, sendo que os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Sapucaia e Viamão estavam sem abastecimento de água. Além disso, outras cidades já estão passando por racionamento.

A Corsan afirma que uma força-tarefa está trabalhando de maneira ininterrupta para buscar soluções emergenciais imediatas. A prioridade no momento são as instituições de saúde, principalmente os Hospitais, além dos abrigos onde estão sendo enviadas as pessoas desalojadas. No domingo (5), foram instaladas 30 caixas d’água comunitárias para atender os moradores de sete municípios da região Metropolitana. Além disso, 27 caminhões-pipa também atuam nos locais mais prioritários, desde o sábado (4). A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) pede a toda população que use a água de maneira consciente.

DESLIGAMENTOS DA CEEE

Algumas áreas de 36 municípios atendidos pela CEEE Equatorial seguem sem energia após a Companhia ter desligado o serviço. De acordo com comunicado da empresa, trata-se de uma medida de segurança e que atende a uma solicitação do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil do Estado. Segundo a assessoria de imprensa da CEEE, “são casos pontuais, em locais mais impactados com as chuvas”.

Ao todo, mais de 50 mil clientes continuam sem luz. Destes, aproximadamente 1.105 clientes foram desligados por segurança, devido aos alagamentos. No Litoral Norte foram afetados os seguintes municípios: Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia e Três Forquilhas.

A empresa reitera para que, ao se deparar com postes caídos, fios e cabos ao solo, é fundamental manter distância do local e contatá-la, imediatamente, pelo telefone: 0800 721 2333. O mesmo número está à disposição da população para solicitar atendimento, bem como os demais canais – WhatsApp/Clara (51) 3382 5500; ou Agência Virtual, no site da Companhia: ceee.equatorialenergia.com.br.

DOAÇÕES

A CEEE Equatorial destinou R$ 1,1 milhão para as famílias afetadas pelos temporais e pelas enchentes no Estado. Com o recurso, estão sendo adquiridos 4.050 colchões, 720 travesseiros, além de lençóis e cobertores. Os primeiros 100 colchões saíram de São Paulo (SP), no sábado, sendo entregues em Garibaldi (Serra), uma das cidades mais atingidas pelo temporal. Outros 700, comprados em Porto Alegre, foram encaminhados para a Defesa Civil da capital. Já nos próximos dias, chegarão 3.250 colchões, travesseiros, lençóis e cobertores a serem entregues na Base Logística da Defesa Civil do RS, em Porto Alegre.