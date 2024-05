Municípios do Litoral receberão desabrigados

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha (PMSAP) divulgou no domingo (5), que a partir desta semana passará a receber pessoas desabrigadas de Canoas. Elas serão abrigadas no Salão Paroquial da Cidade Alta. Todas contarão com atendimento psicológico, além de receberem alimentação, colchão, agasalhos e um kit higiene. O local também contará com brinquedos para as crianças e espaço pet para os animais.

De acordo com o prefeito patrulhense, Rodrigo Massulo, o local receberá, ao menos, 50 pessoas. Todas serão trazidas para a região em um veículo da Secretaria de Educação de SAP. Quem quiser ajudar pode doar cobertores, roupas, alimentos não perecíveis, água e materiais de limpeza. As doações podem ser entregues no Campus da Furg, localizado na Rua Barão do Cahy, no 125.

Prefeito de SAP, Rodrigo Massulo.

OUTROS MUNICÍPIOS

As cidades de Xangri-lá e Imbé são outras duas que estão preparadas para receber pessoas que saíram de Porto Alegre e da região Metropolitana para evitar a enchente da região. Esta é a garantia dos prefeitos Celso Barbosa e Ique Vedovato. Barbosa, que administra Xangri-lá, relatou que o município está organizado para receber as pessoas, sem precisar alterar a rotina da cidade. “A coleta de lixo está ocorrendo normalmente e tudo continuará dentro da rotina”, assegurou o prefeito de Xangri-lá.

Celso Barbosa, prefeito de Xangri-lá.

Já Vedovato, responsável pela administração municipal de Imbé, comentou que a cidade tem estrutura para receber as pessoas que estão evitando a enchente em seus municípios de origem. “Durante o verão chegamos a atender entre 250 e 300 mil pessoas. Existe estrutura física, de comércio e de serviço para atender a todos que ficam sem luz ou água na região Metropolitana”, explicou. O prefeito imbeense ainda falou que o município está preparando uma estrutura no Parque de Eventos da cidade para receber os desabrigados:“Para nós não vai ser problema a vinda de mais gente de fora. A gente vai poder atender, pela estrutura que a prefeitura tem e pela rede de solidariedade que a gente tem da nossa comunidade local também”, complementou o prefeito de Imbé.

Prefeito de Imbé, Ique Vedovato.

TRAMANDAÍ

O prefeito de Tramandaí Luiz Carlos Gauto realizou na última sexta-feira (3), uma reunião com representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Brigada Militar (BM) e secretários do município. O encontro teve como pauta a definição das ações visando o auxílio às famílias atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias no Estado. “Felizmente nosso município não sofreu grandes danos devido às chuvas. Nossas equipes estão preparadas com um plano de contingência em casos de emergência. Orientamos a nossa população para que não espalhe Fake News e que se oriente por divulgações dos meios oficiais”, destacou Luiz Carlos Gauto.