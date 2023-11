Mecanismo apagando os rastros

A Operação Lava Jato, que foi reconhecida internacionalmente pelos seus trabalhos e principalmente pelos resultados que foram sendo apresentados movimento uma força tarefa de milhares de pessoas entre policiais federais, juízes, promotores, oficiais de justiça, magistrados de várias instâncias e gastou uma verdadeira fortuna nas suas operações. Foram helicópteros, veículos, aviões, passagens aéreas que serviram para buscar provas e recuperar ilícitos obtidos pelo esquema criminoso.

O brasileiro finalmente estava vendo que o crime do colarinho branco finalmente estava sendo atacado com altivez e com resultados que deixavam qualquer pessoa estupefata pelo funcionamento do esquema de corrupção, propina e negociatas, incluindo conversas nebulosas com o narcotráfico. A alma do brasileiro se sentiu mais leve em ver os grandes ladrões da nação, do futuro de seus filhos e netos e daqueles que morreram na fila de espera para tratamento médico ou quem perto chegaram por falta de verba e investimentos na área.

Foram genocidas da população desassistidas seja pela falta de atendimento na saúde, por falta de água no Nordeste ou por falta de comida para quem não tinha o que comer para sobreviver. Por outro lado, se bradava Fome Zero, Bolsa Família e nada de geração de emprego, renda e oportunidades para que a população tivesse seu próprio meio de sobrevivência. Enquanto isto, estes mesmos salvadores estavam vivendo no luxo às custas do que tiraram dos pobres e dos trabalhadores.

O Brasil havia começado a trilhar um caminho de segurança e de Justiça para com os cidadãos, pois todos os que haviam levado milhões dos cofres públicos e que quase levaram a falência a maior estatal brasileira estavam sendo presos e sendo recuperados bilhões furtados.

Todo o trabalho realizado precisou de um único ministro do STF para dar início a uma resposta do mecanismo que sempre encontra subterfúgios para assegurar o “status quo” da organização. A este ministro juntou-se outros que logo viram ameaçadas as suas benesses na mais alta corte federal e talvez o término de regalias e apadrinhamentos de familiares em cargos públicos. Também se vislumbrou que o anseio do povo estava sendo forte para que se mantivesse presos os ladrões e corruptos, bem como se aprofundasse até o último soldado do mecanismo espalhado na máquina pública. Eis que os apadrinhados viram o padrinho na jaula e tinham de tomar uma atitude para reverter e evitar a cobrança por parte do mecanismo iniciado no Foro de São Paulo. E por que não o STF fosse acionado, diante do empenho do defensor do maior meliante do país junto a Suprema Corte. Empenho este que até levou um crocodilo às lágrimas em uma de seus fantásticos espetáculos diante desta seleta plateia.

O que veio a se suceder diante de tanta demonstração de domínio daquele que estava nas grades foi justamente a sua libertação anulando-se todo o trabalho que demonstrou a perversidade do mecanismo no Brasil. Sendo pior ainda a total insensatez de se falar em inocentado, mas sendo um descondenado pelos artifícios que a Justiça no STF se permite como onipotente. Algo que ocorreu diante de um Congresso de covardes, subservientes e sem pudor e de um governo sem a força para combater a destruição deste esquema, pois até mesmo o presidente tinha contas pendentes junto ao Supremo.

Descondenaram e os mesmos ministros deram a condição para este corrupto vir a ser candidato, tornando-o elegível e a “casualidade” do TSE tem a ampla convicção de suas urnas infraudáveis e que poderiam estas levar ao poder o que outrora tinha levado até as joias da coroa.

O mecanismo venceu e para amendrontar os contrários criaram o nos bastidores o 8 de janeiro para que viessem a condenar por terrorismo, quando os mesmos apoiam terroristas do Hamas. Mas ainda restavam as provas dos delitos na descondenação e assim a Promotoria Federal teve de destruir todos os discos rígidos onde haviam as gravações das delações, depoimentos e até mesmo confissões. Assim se apaga uma história para que somente fique a velha mentira repetida para que o povo esqueça tudo que o mecanismo promover num passado recente.

Pobre futuro de nossos jovens com o caminho que está sendo construído pelo comunismo e por toda esta hipocrisia, mas principalmente pelo jogo de influências onde tudo acaba em pizza.