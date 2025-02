Liberados brinquedos na Praça das Carretas

OSPÓRIO – A equipe da Secretaria Municipal de Obras finalizou o trabalho de manutenção dos brinquedos da Praça das Carretas. O local estava interditado desde dezembro do ano passado, após a prefeitura ter sido notificada pelo Ministério Público (MP) local. Na ocasião, foram registrados problemas estruturais nos equipamentos.

A solicitação previa que os brinquedos fossem desmontados ou passassem por manutenção urgente para garantir a segurança dos usuários. Entretanto, o Executivo optou pela interdição, visto que não conseguiria providenciar os reparos necessários até o final do mandato do antigo Governo.

REPAROS

Após a nova Gestão assumir o comando do Executivo, em janeiro deste ano, foi organizado um mutirão para conservação das praças do município. O trabalho foi comandado pelo vice-prefeito Ed Moraes. No parquinho da Praça das Carretas houve o conserto dos brinquedos, também sendo realizada pintura, fixação de itens de segurança e a colocação de nova corda para escada. O trabalho foi realizado na semana passada. Na última sexta-feira (31/01), Ed, juntamente com os engenheiros Vinícius Garcia e Solis Leria, esteve no local para uma vistoria. Após análise, os engenheiros atestaram segurança dos brinquedos, sendo a pracinha liberada para o uso das crianças.

CRÉDITO: PMO