Devido as condições climáticas, o lançamento da Operação Verão Total, que aconteceria no último final de semana, precisou ser adiado para o próximo sábado (21). O evento ocorrerá no Calçadão Kanitã, junto à Guarita 184, na Praia de Cidreira. A cerimônia está marcada para iniciar às 10h e contará com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza, entre outras autoridades civis e militares.

CRÉDITO: Divulgação