Osório FC conquista título e dois vices na Sulicampe Litoral

O domingo (15) foi de muito futebol no Estádio Wilmar Velho Pacheco. As dependências do Grêmio Atlético Osoriense (GAO) receberam as finais da Sulicampe Litoral. A competição foi realizada ao longo dos últimos meses e contou com a participação de equipes da região.

Pela manhã, o campo de Futebol 7 do GAO recebeu a disputa da categoria sub-9. Osório FC, Mar Azul (Torres) e Quinze de Novembro (Campo Bom) disputaram um triangular para definirem os finalistas. Os jogos foram disputados em dois tempos de 15 minutos. Sem muitas dificuldades, o time da casa se classificou com duas goleadas: 4×0 no Mar Azul e 7 a 1 no Quinze.

Já na disputa da outra vaga na decisão, Mar Azul e Quinze de Novembro ficaram no 1 a 1, com direito a pênalti perdido pelo lado da equipe torrense. Vale ressaltar que o time de Campo Bom disputou os dois jogos que fez com um jogador de linha a menos (cinco) devido a falta de atletas. Com o empate, o Mar Azul foi para final devido ao saldo de gols.

FINAL SUB-9

Após um início equilibrado, o Osório abriu o placar aos quatro minutos de partida. Gustavo arriscou um chute da lateral direita do campo e acabou encobrindo o goleiro para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Gustavo cruzou e Miguel Pires tocou de cabeça, marcando o segundo do Osório FC. Quando o Mar Azul conseguiu chegar, parou no goleiro Emanuel, que fez duas boas defesas. No último minuto da primeira etapa, Pires recebeu, passou por dois marcadores e tocou para Breno, que frente para o gol, chutou no canto para fazer o 3 a 0.

2º Tempo – Com a vantagem no placar, o Osório foi mortal para liquidar com a partida nos contra-ataques. Aos 4min, Xixico entrou sozinho na área e tocou na saída do goleiro para fazer o 4 a 0. Dois minutos depois saiu o quinto. Após pressão do Osório, a bola sobrou para Vargas, que mandou um chute de longe, marcando um golaço: 5 a 0. Aos 8min, em contra-ataque, Bruno passou pelo goleiro adversário e tocou para Breno, com o gol vazio, fazer o sexto.

Aos 11min, após saída errada do Mar Azul, Bruno recebeu e tocou no canto para marcar o 7 a 0. Aos 14min, Vargas bateu falta do meio do campo, fazendo o 8 a 0. Já no minuto final, Xixico fez o 9 a 0, dando números finais a partida. Além do título, o Osório FC terminou com o Artilheiro da competição (Miguel Pires) e o Goleiro Menos Vazado (Emanuel). Já o troféu de Destaque foi para Gael do Mar Azul.

Emanuel (Osório FC) foi o Goleiro Menos Vazado do sub-9.

Miguel Pires (Osório FC) foi o Artilheiro do sub-9.

OUTRAS CATEGORIAS

Depois de uma manhã fria, o tempo esquentou a tarde para as finais das demais categorias. Desta vez, os confrontos ocorreram no campo de Futebol 11. Os primeiros a entrarem em campo foram os atletas do sub-15. Única categoria sem participação do Osório FC, a decisão do título foi entre as equipes do Serramar (Capão da Canoa) e Real SC (Tramandaí). O confronto foi disputado em dois tempos de 35 minutos.

A primeira etapa teve domínio total do Serramar. Porém, mesmo com a posse de bola, o time de Capão não conseguia criar chances claras de gol. Somente aos 24 minutos a equipe conseguiu chegar ao gol. Em cobrança de escanteio, Lorenzo Silveira subiu de cabeça para fazer 1 a 0. Já nos acréscimos, Lorenzo Seixas cobrou falta no travessão e, no rebote, Diego fez 2 a 0 para o Serramar.

2º Tempo – Na segunda etapa, o Serramar seguiu com a bola e controlando o jogo. E, aos 21 minutos, a equipe chegou ao terceiro gol. Em falta no lado direito do campo, Lorenzo Seixas jogou na área, a bola passou por todo mundo e chegou para Thomas empurrar para o gol: 3 a 0. Depois do gol, o Serramar continuou administrando a vantagem, confirmando a vitória e o título do sub-15.

SUB-13: Osório FC Vs Mar Azul

Após um início de tarde quente e com vento, o tempo virou, com o sol dando lugar a chuva, mais um empecilho para os atletas que iriam disputar o título da sub-13. A partida foi disputada em dois tempos de 30 minutos. O Mar Azul começou com tudo, não deixando o Osório jogar. Aos 10min, em saída errada dos donos da casa, Douglas chutou no canto para abrir o placar: 1 a 0.

Aos 13min, em boa troca de passes do Mar Azul, Guilherme escorou e Douglas chutou por cima. Um minuto depois, em cobrança de escanteio, o time de Torres ampliou. Guilherme apareceu sozinho da segunda trave e de cabeça faz o 2 a 0. Com o time não conseguindo jogar, o treinador do Osório fez quatro mudanças aos 16min. Só que, no minuto seguinte, em outro escanteio, Vinicius tocou em cima da linha para marcar o terceiro gol do Mar Azul.

O domínio da equipe torrense seguiu e, aos 21min, o Mar Azul fez o quarto. Em falta na lateral do campo, João Vitor cruzou e Guilherme tocou para o gol: 4 a 0. Esse foi o 14º gol do atleta na competição, que acabou terminando como Artilheiro e Destaque na categoria. Sem conseguir criar, o Osório conseguiu descontar aos 25 minutos, em um pênalti, após a bola bater na mão do Mar Azul dentro da área. Rocha foi para cobrança e descolocou do goleiro, descontando o placar para 4 a 1.

2º Tempo – Mesmo com o gol sofrido na primeira etapa, o Mar Azul não se abalou e voltou do intervalo em cima. Depois de perder algumas chances, a equipe de Torres voltou a marcar. Aos 13min, em bola alçada na área do Osório, Vinicius só teve o trabalho de colocar nas redes: 5 a 1. Dois minutos depois, o time torrense fez mais um gol. Em lance dentro da área, Arthur Machado precisou chutar duas vezes para conseguir vencer o goleiro adversário e fazer o 6 a 1. Depois disso, o Mar Azul só administrou o resultado, confirmando a vitória e o título da sub-13.

Time do Osório Futebol Clube foi vice-campeão do Sub-13 na Sulicampe Litoral.

SUB-11: Osório FC Vs Real SC

Chuva, frio e vento forte! Só faltou a serração para o cenário de inverno ficar completo. Foi assim que as duas equipes entraram em campo para a disputa do sub-11, última final da Sulicampe Litoral. A partida foi disputada em dois tempos de 25 minutos. Mesmo abaixo do mal tempo, os times não tiveram medo e fizeram uma boa partida.

Após um início equilibrado, o Osório passou a tomar conta do jogo. Aos 10min, Pedro Henrique limpou dois marcadores dentro da área, mas acabou chutando por cima. Aos 16min, Valentim finalizou, Luigi defendeu e, no rebote, Inácio chutou para outra defesa do goleiro do Real, dessa vez com o pé. Após o escanteio, Lima tentou de bicicleta, mas a bola foi para fora. Já aos 24min, Théo arriscou chute de fora da área e a bola passou perto.

2º Tempo – Futebol é mesmo injusto, às vezes. Depois do Osório FC pressionar toda a primeira etapa, logo no primeiro minuto do segundo tempo quem marcou foi o Real SC. Vitinho acertou um belo chute de fora da área para abrir o marcador para a equipe tramandaiense. O Real seguiu em busca do segundo gol, mas sem levar muito perigo.

À medida que o tempo ia passando, o jogo ficava cada vez mais nervoso, com as duas equipes exagerando nas entradas, principalmente o time visitante. Na raça, por pouco o Osório não empatou. Aos 17min, em cruzamento para a área, a bola passou por todo mundo e ninguém conseguiu empurrá-la para as redes. Já nos acréscimos, após bate-rebate dentro da área, Vitinho aproveitou o rebote do goleiro para chutar para o gol, fazendo o 2 a 0 para o Real, gol que confirmou a vitória e o título da equipe de Tramandaí na categoria sub-11.

Equipe sub-11 do Osório FC também ficou em 2º lugar na Sulicampe Litoral.

CONFUSÃO

Durante a comemoração do Real, houve o desentendimento entre membros das duas equipes, havendo briga dentro de campo. Um homem, vestindo a camisa do Osório, saiu com a camisa rasgada e sangrando. O tumulto só foi interrompido com a chegada dos seguranças. Preocupados com a integridade dos filhos, alguns pais também entraram no gramado. O time do Osório FC precisou sair correndo para dentro de um dos vestiários. Alguns dos meninos estavam muito assustados e choravam. Apesar do susto, nenhum atleta se feriu. Devido a situação, a organização resolveu não realizar a cerimônia de premiação, somente entregando as medalhas e troféus para os responsáveis dos times e encerrando o evento.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues