Jogador de Osório é vice-campeão em etapa do Brasileiro de Padel

A cidade de Curitiba (PR) recebeu entre os dias 04 e 06 de abril, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Padel. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira da modalidade (Cobrapa) e contou com a participação de dezenas de atletas. E não é que teve osoriense subindo no pódio.

Na categoria Sênior 45B Masculina, Fernando Vargas, jogando ao lado do parceiro Lenoir Decol, ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado na final pela dupla formada por Ismael Ledur e Antônio Carlos Lima por dois sets a zero, com um duplo 6×2. Vale ressaltar que Nando já havia ficado em 2º na primeira etapa da competição, a qual foi disputada em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, no mês de fevereiro.

A 3ª e penúltima etapa do Brasileiro de Padel está marcada para acontecer em Balneário Camboriú (SC), entre os dias 13 e 15 de junho. Já a última etapa acontecerá em Porto Alegre, nos dias 1º, 02 e 03 de agosto.

CRÉDITO: Divulgação