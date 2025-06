JEO: Albatroz é campeão do Handebol e do Basquete Feminino Juvenil

OSÓRIO – Dando continuidade aos Jogos Escolares de Osório (JEO), na manhã de quinta-feira (12), teve início a categoria Juvenil. No Handebol Feminino, quatro escolas disputaram o título da competição. Em formato quadrangular, as instituições de ensino jogaram entre si, sendo a campeã aquela que somasse o maior número de pontos. As partidas foram realizadas em dois tempos de 10 minutos cada.

Com 100% de aproveitamento, o Albatroz se sagrou campeão, derrotando Ildefonso Simões Lopes – Rural (7×4), Tuiuti (9×0) e o Colégio Adventista (11×7). Com duas vitórias em três jogos, a Escola Rural terminou na 2ª colocação, enquanto que o Adventista ficou em 3º lugar, tendo somado uma vitória e duas derrotas.

RESULTADOS

Albatroz 7 x 4 Rural;

Rural 5 x 0 Adventista;

Albatroz 9 x 0 Tuiuti;

Rural 11 x 0 Tuiuti;

Albatroz 11 x 7 Adventista;

Adventista 6 x 3 Tuiuti.

CLASSIFICAÇÃO

1ª – Albatroz (três vitórias);

2ª – Rural (duas vitórias);

3ª – Adventista (uma vitória);

4ª – Tuiuti (zero vitórias).

Na tarde de quinta, foi a vez da disputa do Basquete Feminino. A categoria contou com a participação de quatro escolas, tendo o mesmo formato do Handebol Juvenil Feminino. Em duelo equilibrado, o Albatroz derrotou o Instituto Federal (IFRS) por 8 a 6, com direito a cesta de ouro convertida por Natália Bittencourt.

Destaque no Handebol, Natália também foi fundamental para o Albatroz levar mais um título no JEO, desta vez no Basquete. Depois de fazer todos os pontos contra o IFRS, a jovem novamente foi a cestinha no confronto contra a Escola Rural, onde o Albatroz levou a melhor, vencendo pelo placar de 8 a 2.

O título do Albatroz acabou saindo se a escola precisar entrar em quadra. A Tuiuti precisou ir embora antes do final da competição, não realizando os jogos contra Albatroz e Rural, sendo as partidas definidas com derrotas da Tuiuti por Wo. Com isso, o Albatroz foi campeão, com três vitórias em três jogos, seguido de IFRS e Rural, com duas e uma vitória, respectivamente.

RESULTADOS

Albatroz 8 x 6 IFRS;

IFRS 15 x 0 Tuiuti;

Albatroz 8 x 2 Rural;

IFRS 13 x 4 Rural;

Albatroz Wo x 0 Tuiuti;

Rural Wo x Tuiuti.

CLASSIFICAÇÃO

1ª – Albatroz (três vitórias);

2ª – IFRS (duas vitórias);

3ª – Rural (uma vitória);

4ª – Tuiuti (zero vitórias).

Equipe do IFRS foi vice-campeã do Basquete Juvenil Feminino.

Escola Rural terminou na 3ª colocação do Basquete Juvenil Feminino.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues