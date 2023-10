Jaguaras vence mais uma e garante vaga nas quartas de final do Metropolitano de Futebol 7

A equipe osoriense do Jaguaras está classificada para as quartas de final do Campeonato Metropolitano de Futebol 7 – Divisão de Acesso, competição que está sendo realizada pela Federação Gaúcha de Futebol 7 (FGF7) e acontece no Complexo Esportivo Soledade, em Porto Alegre. A vaga foi confirmada no último domingo (22), com vitória para cima do Boleiros pelo placar de 3 a 0. Os gols do time foram marcados por Cavani, CK e Kakinho.

Com o resultado, o Jaguaras chegou aos 18 pontos e ganhou uma posição na tabela, subindo de sexto para quinto. A equipe osoriense tem a mesma pontuação do Atlético Viamão, mas leva vantagem no número de vitórias (seis contra cinco). Precisando de mais uma vitória nas duas últimas rodadas da primeira fase da competição para avançar para o mata-mata, o Jaguaras já está classificado, visto que irá vencer o Benella, já que o adversário que a equipe enfrentaria no domingo (29), desistiu do Campeonato. Com isso, o time de Osório terá confirmada a vitória por 2 a 0, chegará a 21 pontos, garantindo ao menos a oitava posição e, de quebra, a vaga nas quartas de final (veja a classificação completa no final da matéria).

Também no domingo, acontecerão outras cinco partidas válidas pela 12ª rodada: River ZN Vs Red Bull Poa; Alemanha Sarandi Vs Real Braga; Chape Sarandi Vs Vidal Pro*; Atlético Viamão Vs Boleiros; e Tropa da Viçosa Vs Laranjeiras Fut7. Vale ressaltar que, assim como o Benella, o Vidal Pro também desistiu da competição, e perderá suas partidas pelo placar de 2 a 0. Quem folgará na rodada será o time do Porto Viamão.

Já para o outro domingo (05/11), estão marcados os jogos da 13ª e última rodada da primeira fase. O Jaguaras irá enfrentar a Chape Sarandi, duelo marcado para ser realizado na quadra coberta do Complexo, a partir das 9h. Para quem quiser acompanhar a competição, o Complexo Esportivo Soledade está localizado na Rua Tenente Ary Tarragô, no 2.510, no bairro Jardim Itu, em Porto Alegre. Vale ressaltar que algumas partidas da competição estão sendo transmitidas ao vivo no Canal do Youtube da FGF7, de maneira gratuita.

CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL 7 – DIVISÃO DE ACESSO