Inscrições para Senac EaD vão até 24 de março

Na atualidade, investir em uma especialização lato sensu é garantir mais chances de recolocação no mundo do trabalhou ou ainda, mais visibilidade na seleção de uma promoção na empresa onde trabalha. De acordo com o Ministério da Educação, os cursos de pós-graduação têm duração mínima de 360 horas e os candidatos devem comprovar a conclusão em cursos de nível superior.

Atento as demandas de indústrias, empresas e comércio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Educação à Distância (EaD) conta com 49 especializações, distribuídas em 11 áreas de conhecimento (artes, comunicação, educação, gastronomia, gestão, meio ambiente, nutrição, saúde, segurança do trabalho e tecnologia da informação), oferecidas exclusivamente na modalidade a distância.