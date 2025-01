Índice de Confiança dos Empresários do Comércio Gaúcho registra queda

A Fecomércio-RS divulgou na última sexta-feira (17), a edição de dezembro de 2024 do Índice de Confiança dos Empresários do Comércio Gaúcho (ICEC-RS). O índice atingiu 105,2 pontos, apresentando uma queda de 3% em relação ao mês anterior (novembro de 2024), quando havia registrado um aumento de 1%. Em comparação com dezembro de 2023, a queda foi de 3,3%. Esse resultado interrompe a sequência de aumentos marginais observados nos últimos quatro meses, ocorrendo justamente no período mais importante para o setor varejista.

Os três subíndices apresentaram quedas marginais no mês. Os subíndices de Expectativas e de Investimento interromperam suas sequências de alta, enquanto o subíndice Condições Atuais (ICAEC) permaneceu em um cenário mais restritivo, abaixo dos 100 pontos, registrando 82,6 pontos. Esse subíndice, após ter superado o valor registrado em maio de 2024 (antes da crise) em outubro, apresenta agora uma queda de 1,6% em relação a esse patamar, retornando a níveis inferiores aos observados no período pré-crise. Em comparação com dezembro de 2023, o subíndice Condições Atuais registrou uma redução de 1,1%.

No subíndice de Expectativas (IEEC) apresentou uma queda de 4,4% em relação a novembro de 2024, atingindo 126,4 pontos, após um aumento de 0,9% no mês anterior. Com esse resultado, o subíndice mostra uma piora em comparação ao patamar pré-crise (maio de 2024), com uma queda de 1,5% em relação a esse período. Comparado a dezembro de 2023, o subíndice está 7,2% abaixo do mesmo período do ano anterior. Já o Índice de Investimentos (IIEC) registrou 106,6 pontos, com uma queda de 1,0% em relação ao mês anterior. Em relação ao patamar pré-crise (maio de 2024), esse é o único índice a mostrar uma variação positiva de 1,4%. Comparado a dez/23, o subíndice demonstrou estabilidade, sem variação significativa.

“Os resultados do ICEC-RS indicam que a confiança dos empresários, que vinham apresentando avanços otimistas pós-crise de maio, sofreu uma interrupção. A redução da confiança é um indicador de alerta para o cenário prospectivo, pois reduz o apetite por investimentos e contratações, com reflexos relevantes sobre o ritmo da atividade econômica”, comentou Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

