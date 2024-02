Inaugurada nova sede da prefeitura de Cidreira

O antigo prédio da prefeitura de Cidreira foi interditado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) em outubro de 2021, em razão de problemas estruturais e elétricos. Nesse período, a Administração da cidade precisou alugar alguns prédios para que os trabalhos pudessem seguir sendo realizados.

Após um ano fechada, o projeto arquitetônico do novo prédio foi entregue, com as obras iniciando em março de 2023. A obra teve um custo de aproximadamente oito milhões de reais e foi realizada pelo grupo Asun Supermercados, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Passados 10 meses, na última sexta-feira (26/01), dezenas de pessoas estiveram reunidas para a inauguração da nova sede da prefeitura de Cidreira. Vale ressaltar que, as novas instalações ficam no mesmo local da antiga sede, na Avenida Mostardeiro, no Centro da cidade.

Conforme o prefeito Elimar Tomaz Pacheco, o prédio concentrará todas as Secretarias e serviços públicos, “proporcionando agilidade e praticidade ao cidadão, que terá todos os serviços municipais em um único lugar”, declarou. Ainda segundo o prefeito de Cidreira, a ocupação do prédio começará a ser realizada no início de fevereiro, com a mudança total prevista até abril.

Autoridades realizaram o descerramento da fita inaugural.

INAUGURAÇÃO

Antes da inauguração, foi preparado um coquetel para convidados, com a presença de prefeitos, deputados, empresários, secretários municipais e comunidade. Entre os presentes, destaque para o diretor-presidente do grupo Asun, Antonio Ortiz Romacho, além do prefeito de Osório, Roger Caputi.

Na sequência, a festa teve início com a entrega do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) feita pelos Bombeiros. Após apresentação da Banda da Brigada, ocorreu um espaço para as falas das autoridades e, em seguida, o descerramento da fita inaugural. Logo depois, o público presente pode acompanhar os shows de Bibiana Bolacel e do DJ Giliano Duka, dando encerramento as comemorações.