Lançado projeto ‘Restauração do Patrimônio Documental da Mitra Diocesana de Osório’

OSÓRIO – A Cúria Diocesana, localizada na Rua Santos Dumont, nº 2.355, no bairro Albatroz, recebeu durante a tarde de sexta-feira (2), o lançamento do projeto Restauração do Patrimônio Documental da Mitra Diocesana de Osório. O projeto, que tem previsão de duração de dois anos, permitirá a restauração integral dos documentos, a digitalização e criação do banco de dados de todo o acervo, além da disponibilização online dos documentos em um site, o qual estará acessível a pesquisadores e a comunidade em geral.

De acordo com o Bispo da Diocese de Osório, Dom Jaime Pedro Kohl, o acervo, cujo primeiro livro datado é de 1773, possui 759 volumes manuscritos, contendo registros de nascimentos, casamentos, óbitos e livros de pessoas escravizadas do Litoral Norte gaúcho, sendo o único registro civil oficial da região por mais de um século. Além do Bispo Dom Jaime, estiveram presentes no coquetel diversas autoridades, incluindo o secretário municipal de Administração, Eduardo Renda; além da gestora Cultural Lucia Tedesco Silber, responsável pela elaboração, administração e produção do projeto; e as restauradoras Denise Zanini e Gessonia Carrasco. Denise e Gessonia, por sinal, finalizaram na última semana, a revisão e o inventário do acervo. Após o trabalho, todo o material foi embalado e, na segunda (5), foi enviado para um atelier em Curitiba (PR), onde será feito o trabalho de restauração e digitalização das obras.

O PROJETO

Com 84% de seu montante total captado, a previsão é que até o final deste mês, a captação de recursos seja finalizada, permitindo a celebração das metas do projeto no final de 2025. O projeto Restauração do Patrimônio Documental da Mitra Diocesana de Osório é uma realização da Diocese de Osório, por meio de financiamento do Sistema Pró-Cultura (Lei de Incentivo à Cultura – LIC), com elaboração e gestão da Lahtu Sensu Administração Cultural e patrocínio das empresas: Água Mineral Santo Anjo, DaColônia Alimentos Naturais, Expresso São José, Freepet, Frigodal, Frigorífico Borrússia, Madesa, Supermercado Ofertão e Supermercados Dalpiaz.

PESQUISAS SUSPENSAS