Idoso é encontrado morto na região

Os agentes da Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) foram acionados na tarde de quarta-feira (15), após um homem de 65 anos ser encontrado morto em sua residência. O caso ocorreu na Avenida Beira-Mar, no bairro Terminal Turístico. De acordo com a GMT, vizinhos do idoso teriam encontrado o corpo e acionado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, que repassou a informação aos agentes.

Imediatamente, os guardas foram até o imóvel e confirmaram o ocorrido. O local foi isolado para Perícia e o cadáver foi levado para o Posto Médico Legal (PML), onde passará por necrópsia. Vale ressaltar que o nome da vítima não foi divulgado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.

CRÉDITO: GMT