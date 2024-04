Homens são sequestrados e mortos a tiros

Os casos de violência têm sido cada vez mais comuns no Litoral Norte gaúcho. Após serem sequestrados por criminosos, dois homens foram mortos a tiros em Tramandaí, na madrugada de sexta-feira (19). Além disso, outro indivíduo, de 24 anos, acabou sendo ferido.

De acordo com a Brigada Militar (BM), as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, estavam em um bar, localizado na Rua Mário Totta. Por volta das 2h e 30min, homens armados chegaram ao estabelecimento em um automóvel Gol, pegaram o trio, colocaram dentro do carro e saíram em alta velocidade.

Os criminosos se dirigiram até a Avenida Perimetral, no Parque dos Presidentes, onde foram tirados do veículo e baleados. A BM chegou ao local, após ser acionada por moradores, que ouviram os tiros. Quando chegaram, os Policiais Militares (PMs) encontraram dos homens mortos e um ferido, o qual foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tramandaí, sem risco de morte.

Na sequência, os PMs isolaram a área para a realização da Perícia. O caso foi registrado na Delegacia e a Polícia Civil (PC) iniciou as investigações. A suspeita é de que o crime esteja relacionado com a disputada do tráfico. Vale ressaltar que, até o momento, nenhum suspeito de envolvimento nos homicídios foi identificado e/ou preso.

OUTRA MORTE

Na noite de sábado (20), mais uma morte foi registrada em Tramandaí. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto a tiros na Rua Veneza, também no Parque dos Presidentes. Conforme a BM, a vítima, que não teve a identidade divulgada, teria sido atingido ao menos cinco vezes, registrando ferimentos na perna, no peito e na cabeça. Ele chegou a ser levado por familiares ao Hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso foi registrado na DP e a Polícia Civil está investigando o caso.