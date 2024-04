Morre secretário de Administração de Osório Eduardo Renda

OSÓRIO – Faleceu na noite da última quinta-feira (18), o ex-prefeito osoriense Eduardo Renda. Aos 81 anos de idade, o secretário municipal de Administração vinha sofrendo de problemas respiratórios. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), após sofrer uma parada cardíaca. Vale lembrar que, em 2022, Renda já havia sido internado no HSVP, após apresentar insuficiência respiratória.

A morte do secretário aconteceu apenas um dia após a data de aniversário de outro ex-vice-prefeito, Martim Tressoldi. Falecido no dia 17 de junho do ano passado, se estivesse vivo, Tressoldi completaria 61 anos de idade na quarta (17/04). O óbito de Renda foi a terceira grande perda da política de Osório em pouco mais de um ano, visto que além dele e Tressoldi, o ex-prefeito Eduardo Abrahão também acabou falecendo, em 15 de março de 2023.

O velório de Renda foi realizado na Câmara de Vereadores, tendo início na madrugada de sexta-feira (19), se estendendo por todo o dia. Já no final da tarde de sexta, houve o sepultamento, o qual ocorreu no Cemitério Nossa Senhora da Conceição. Ambas as cerimônias foram marcadas por muita emoção, contando com a presença de familiares, amigos e dezenas de autoridades.

HOMENAGENS

Após a notícia da morte do ex-prefeito, diversas autoridades, órgãos e entidades se pronunciaram sobre a perda. O prefeito Roger Caputi lamentou profundamente o falecimento do amigo: “Osório está de luto ao perder uma liderança histórica da nossa cidade. A morte do Eduardo deixa um vazio na política osoriense, tendo ele deixado o seu legado na história do município. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos e que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil”, desejou Roger.

Prefeito Roger Caputi ao lado do amigo Eduardo Renda.

A Câmara de Vereadores realizou uma postagem em suas redes sociais: “A Câmara Municipal de Osório, em nome dos vereadores que integram a 18ª Legislatura, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Eduardo Rodrigues Renda. Neste momento de luto, os vereadores externam o reconhecimento dos relevantes serviços prestados à sociedade por este cidadão, que muito contribuiu na gestão pública”, disse a nota.

O presidente do Legislativo osoriense, Miguel Calderon, também se pronunciou sobre a morte do colega de partido: “Respeitado por todos no meio político pela história que construiu, o Eduardo era a pessoa que mais conhecia da máquina pública. Foi um amigo, um companheiro de partido, mas, principalmente, um grande cidadão osoriense. Sabíamos que estava no seu final e agora ele descansou. Que vá em paz e Deus o acolha”, declarou Calderon que ainda complementou: “Isso não é um adeus, é apenas um até logo”.

Miguel Calderon e o companheiro de partido Renda.

Além dele, outros vereadores também prestaram homenagens. Lucas Azevedo postou uma foto de Renda em uma rede social com a seguinte frase: “Vá em paz meu meia esquerda”, forma carinhosa como o vereador tratava Eduardo. “Nos despedimos hoje de um líder político de grandes qualidades, e um ser humano ímpar! Meus sentimentos à família. Que Deus o receba seu Eduardo Renda de braços abertos. Descanse em paz”, desejou Maicon Prado (PDT). Já o vereador Vagner Gonçalves (PDT) lamentou a perda de “uma figura histórica de nossa política e de nossa cidade”.

Já o vereador Ricardo Bolzan (PDT) declarou: “É com imenso pesar nos despedimos do ex-prefeito Eduardo Renda. Ele que sempre foi um homem público envolvido em todos os setores de nossa sociedade e que merece todo o nosso reconhecimento pelos serviços prestados à cidade de Osório. Ele era um amigo e deixará saudade em nossos corações”, disse Ricardo.

Eduardo Renda e o vereador Ricardo Bolzan.

O ex-secretário municipal de Segurança Pública e delegado de Polícia, Celso Ferri, foi outro que ressaltou a importância política de Renda, o considerando “um dos maiores expoentes políticos da cidade”. Além dele, os deputados Alceu Moreira e Luciano Silveira, ambos do MDB, também falaram sobre o ex-prefeito.

“Eduardo Renda foi um político hábil, inteligente. Figura importante e emblemática no cenário político de Osório, adquirindo o respeito de todos, inclusive dos seus adversários. Governamos a cidade juntos, eu como prefeito e ele como vice. Aos 81 anos, seguia ativo e prestando suas contribuições à comunidade. Uma grande perda. Meus sentimentos a toda família, amigos e conterrâneos”, escreveu Alceu. Já Luciano declarou que a morte do secretário de Administração de Osório deixou uma “lacuna na política do município”. “Meu abraço e os sentimentos à família”, desejou o parlamentar.

Além das autoridades, entidades da cidade também se pronunciaram sobre o falecimento de Eduardo Renda. O Progressistas, partido pelo qual Eduardo foi filiado ao longo de muitos anos, considerava o ex-prefeito um de seus “pilares políticos”: “Eduardo Renda sempre será lembrado como símbolo de trabalho, honestidade, amor pelo que fazia e gestor exemplar. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a toda a família Progressista que perde um dos seus símbolos”, afirmou o partido.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) publicou uma nota de pesar, onde manifestou seus sentimentos pelo falecimento de Eduardo Renda, se solidarizando com familiares e amigos do secretário. Já o Grêmio Atlético Osoriense (GAO), lamentou a perda, segundo o clube, ‘de um de seus mais ilustres sócios”.

HISTÓRICO

Nascido em 27 de junho de 1942, Eduardo Rodrigues Renda é filho de Alexandre Renda e Irma Nunes Renda. Ainda jovem, começou a trabalhar na Estação Rodoviária da cidade, a qual seguiu administrando até o final de sua vida. Tendo uma vida política respeitada no município, Renda foi eleito vice-prefeito por três vezes, sendo a primeira em 2000, quando concorreu ao Executivo ao lado de Alceu Moreira. Foi nessa gestão que Eduardo teve a oportunidade de comandar o município, entre os anos de 2003 e 2004, após a saída de Alceu para iniciar o seu 1º mandato como deputado estadual da Assembleia Legislativa do RS (AL-RS).

As outras vitórias ocorreram nos anos de 2012 e 2016, ambas como vice de Eduardo Abrahão. Durante o 2º mandato de Abrahão, Renda acabou precisando assumir a prefeitura, após o afastamento do prefeito devido a problemas de saúde. Nas últimas Eleições, Eduardo concorreu a majoritária pelo Progressistas, tendo ficado em 2º lugar, recebendo 9.866 votos, ficando atrás do atual prefeito osoriense, Roger Caputi. Antes disso, Renda também havia concorrido ao cargo de prefeito em 2004, quando acabou recebendo o total de 7.966, sendo derrotado por Romildo Bolzan Jr.

O político também acumula passagens por outras pastas do Executivo, incluindo as Secretarias de Fazenda e Turismo. Na atual gestão, Renda estava no comando da Secretaria de Administração, tendo assumido o cargo em setembro de 2023, onde seguiu trabalhando até o final de fevereiro, quando acabou sendo internado no HSVP no dia 25/02. Desde então, a Secretaria está sob o comando do secretário-adjunto Juarez Nunes, o qual deve permanecer no cargo até o final de 2024, quando terminará o mandato da atual gestão.

Toda a equipe do Jornal Momento também se solidariza com a perda do ex-prefeito osoriense e deseja os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos de Eduardo Renda.