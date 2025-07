Homens são presos e adolescentes são apreendidos por tráfico de entorpecentes

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sexta-feira (25), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem de 22 anos de idade. A prisão ocorreu no balneário de Atlântida Sul, no município de Osório.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) da Força Tática receberam informações de que um homem armado estaria traficando na região. Imediatamente, os brigadianos iniciaram as buscas, conseguindo localizar o suspeito. O sujeito, que já tinha, antecedentes por homicídio, ameaça, furto e tráfico, foi detido carregando um revólver calibre 38 milímetros (mm) com cinco munições, três porções de cocaína e 52 pedras de crack.

OUTRAS PRISÕES EM OSÓRIO

Na tarde de domingo (27), mais dois homens foram presos pelo 8º BPM em Osório. A dupla, de 48 e 50 anos, respectivamente, já possuíam passagem pela Polícia por diferentes crimes. Os indivíduos foram abordados trafegando em um automóvel em trecho da BR-290 (Freeway). Em buscas no veículo, os PMs apreenderam um revólver 32mm, três munições, cinco porções de maconha e outras 25 de cocaína.

Policiais apreenderam arma, munições e drogas durante ações realizadas em Osório.

MENORES APREENDIDOS

Também na tarde de domingo, dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram apreendidos em Osório. Conforme a Brigada, as apreensões ocorreram durante patrulhamento de rotina no bairro Medianeira. Durante a ação, os policiais recolheram 28 porções de crack, além de uma gilete, dois aparelhos celulares e 10 reais em dinheiro.

Todos os criminosos detidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde seguirão a disposição da Justiça.

Ação realizada em Osório apreendeu dinheiro, objetos e 28 porções de crack.

CRÉDITOS: BM