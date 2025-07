Dois veículos pegaram fogo na região

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na noite de sexta-feira (25), após um Amarok pegar fogo na Avenida Paraguassu, no Centro de Imbé. Imediatamente, os agentes foram até o local e, em questão de minutos, combateram às chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Porém, a caminhonete ficou praticamente toda destruída.

Conforme o CBM, o motorista do veículo teria relatado que estacionou na esquina da Avenida São Luiz, depois que percebeu o fogo na parte dianteira do automóvel. Por sorte ele e os passageiros conseguiram sair sem se queimar e com seus pertences intactos. A causa do incêndio não foi identificada.

OUTRO CASO

Já na noite de sábado (26), outro veículo acabou pegando fogo na região, desta vez em Tramandaí. Um Fiat Pálio seguia na altura do quilômetro 25 da ERS-786 (Interpraias), no sentido Cidreira – Tramandaí, quando o condutor e o passageiro perceberam o fogo na parte inferior do carro, o qual puxava um reboque com um cavalo.

Os bombeiros foram até o local e controlaram as chamas. Felizmente, ninguém se feriu, incluindo o animal. Porém, o Pálio ficou completamente destruído. Durante o atendimento a ocorrência, houve bloqueio de uma das pistas da rodovia. A causa do acidente não foi divulgada.

Veículo trafegava no quilômetro 25 da Interpraias quando começou a pegar fogo.

CRÉDITO FOTO 1: Ticiano Kessler

CRÉDITO FOTO 2: CBM