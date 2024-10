GMI prende homem por tentativa de homicídio

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) foram acionados na manhã de sábado (19) após um jovem de 18 anos ter chegado ao Posto de Atendimento 24 Horas da cidade com ferimentos de faca no abdome. Porém, devido aos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Tramandaí (HT), onde segue internado. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Imediatamente, os guardas foram até o local, onde a vítima relatou ter sido agredida pelo irmão de sua companheira, durante uma briga ocorrida na madruga de sábado, no bairro Asa Branca. Não bastasse isso, o agressor também teria ferido a própria irmã, de 20 anos, que estava com escoriações e hematomas. O casal relatou a GMI, que, após as agressões, o homem fugiu em uma moto. Durante as buscas, os guardas foram até a residência da mãe do indivíduo, onde flagraram a senhora trancada do lado de fora da casa, enquanto tentava falar com o filho. Diante dos fatos, os agentes invadiram o imóvel, onde encontraram o agressor dormindo em um dos quartos. Ele foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.