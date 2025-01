Feriadão de Ano Novo registra 30% de aumento na circulação de veículos nas rodovias da EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), por meio da Gerência Operacional (Goper), divulgou o balanço das ações realizadas no feriadão de Ano-Novo nas rodovias estaduais administradas por ela. Conforme o levantamento, 632,7 mil veículos passaram pelas praças de pedágio da EGR entre os dias 27/12 e 02 de janeiro.

O total representa um aumento de 7% em relação ao volume de tráfego em dias normais. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, em que 488,9 mil veículos passaram pelas praças de pedágio, houve um aumento de 143,8 mil veículos que circularam pelas estradas da EGR, o equivalente a quase 30%.

A ERS-474, que interliga os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, além das regiões da Serra e Hortênsias, ao Litoral Norte, registrou 88,2 mil veículos no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, o que representa um aumento de 114% no fluxo do trânsito em relação a dias normais. Outra rodovia bastante movimentada foi a ERS-040. Responsável por ligar Porto Alegre e a Região Metropolitana ao Litoral, a via registrou a passagem de 168,9 veículos pelo pedágio de Viamão, número que representa um aumento de 58% no comparativo com o tráfego habitual.

ATENDIMENTOS

A Transul Emergências Médicas prestou 51 socorros médicos. No mesmo período, houve 135 atendimentos realizados pelos guinchos. Entre as atividades de maior demanda, destaca-se o atendimento a veículos que apresentaram problemas mecânicos. Já por meio dos canais de atendimento ao cliente da EGR, foram atendidas mil ligações de usuários solicitando serviços e informações. Para o diretor-presidente da EGR, Luis Fernando Vanacôr, as ações adotadas durante esse período foram fundamentais para receber o grande fluxo de veículos que transitaram pelas rodovias gaúchas. “Medidas estratégicas como o fortalecimento das equipes próprias e terceirizadas, juntamente com o reforço do grupo de trabalho, somada à expertise da EGR, foram cruciais para dar suporte e agilidade no atendimento aos motoristas, facilitando a mobilidade dos usuários”, declarou Vanacôr.

Luis Fernando Vanacôr, diretor-presidente da EGR.

FOTO 2: Fabrício Santos