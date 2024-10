Estrada da Lagoa dos Barros é interditada

OSÓRIO – A estrada da Prainha, que liga a Lagoa dos Barros, está completamente intransitável devido às fortes cheias que atingiram a região nos últimos dias, deixando o trajeto inviável para veículos e pedestres. De acordo com moradores da região, a situação pode se agravar ainda mais nas próximas semanas, dependendo da intensidade das chuvas previstas para o mês de outubro. Moradores afirmam que o problema poderia ter sido evitado caso houvesse uma infraestrutura mais adequada na área. A expectativa é que, caso o volume de precipitações permaneça elevado, as tradicionais “puxadas d’água” para irrigação comecem no início de novembro. Isso, segundo os moradores, poderá manter a estrada em condições ruins até o início de dezembro, prejudicando o acesso ao local.

CRÉDITO:

Lucas Filho