Criminosos são presos e adolescentes são apreendidas por tráfico de drogas no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na última quinta-feira (10), foi apreendida uma enorme quantia de entorpecentes durante ações na região. Em Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam mais de 400 porções de drogas.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) receberam informações de que pessoas estariam traficando no bairro Jaú. Após buscas na região, duas meninas foram flagradas pelos brigadianos em frente a uma residência em atitude suspeita e eles resolveram aborda-las. As menores teriam confessado que utilizavam o local para vender os ilícitos.

Na casa, foram apreendidos 225 pinos de cocaína e 216 porções de crack, além dos celulares das adolescentes. Elas foram levadas a Delegacia de Polícia (DP) de SAP, onde foi registrada a ocorrência.

QUATRO PRISÕES

Também na quinta, quatro homens foram presos durante ações do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). As prisões ocorreram nas cidades Capão da Canoa (duas), Tramandaí e Xangri-lá. Ao todo, foram apreendidos: dezenas de porções de drogas, balanças de precisão, objetos para fracionar e embalar as drogas, além de uma quantia em dinheiro.

Os presos têm entre 25 e 55 anos de idade e já possuíam antecedentes criminais, sendo que, dois deles estavam foragidos da Justiça. Todos foram levados à Delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

SETE MENORES APREENDIDOS

Na sexta-feira (11), agentes do 8º BPM foram acionados após receberem informações de que menores estariam traficando em um endereço no bairro Albatroz, em Osório. No endereço os PMs encontraram sete adolescentes, sendo todos apreendidos. No local, foram confiscadas 37 pedras de crack, uma porção de cocaína, três celulares, quatro câmeras de vigilância, uma televisão, além de uma quantia em dinheiro.

Conforme a Brigada, na noite de quinta, os policiais já haviam estado no mesmo imóvel, onde uma mulher foi presa e outro adolescente apreendido. Nessa ação, foram apreendidas uma porção de maconha, uma pedra de crack, 10 porções de cocaína, câmeras de vigilância, televisores, celular e uma quantia em dinheiro. Os dois casos foram registrados na DP de Osório.

OUTRA PRISÃO

Já na noite do sábado (12), um homem foi preso por tráfico em Osório. Os agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Medianeira, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. O sujeito, ao ver as viaturas, se livrou de um objeto e tentou fugir, mas foi capturado e abordado pelos policiais.

Com o traficante foram apreendidos 10 pinos de cocaína, um celular e 40 reais. Durante a abordagem, o criminoso confessou estar entregando os entorpecentes em um automóvel. O veículo, um GM/Corsa, foi localizado próximo dali. Em buscas no carro, os policiais encontraram 42 pinos com cocaína, seis porções de maconha, uma máquina de cartão de crédito e dois tubos de produto para solda. Todo o material foi recolhido, junto com o veículo. Já o homem foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.

CRÉDITOS:

BM