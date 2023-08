E AS MANIFESTAÇÕES DO ESQUERDISTAS?

O Governo Federal vem enfrentado uma crise sem precedentes pelo excesso de gastos que vem cometendo ao longo destes primeiros sete meses de governo. Mesmo com a liberação para estourar o limite de gastos, conhecido como Teto de Gastos aprovada pelo Congresso entreguista do exercício passado liberando mais de R$ 200 bilhões e de liberar a contratação política pelas estatais que vinham dando lucro o governo petista já conseguiu esvaziar os cofres da União.

O ministro da Economia de faz de conta já conseguiu que as estatais novamente voltassem a dar prejuízo ao governo, quando no ano passado davam lucro e inclusive distribuíam milhões aos acionistas em dividendos. Já se calcula que o déficit das estatais esteja em torno de R$ 24 milhões mensais. Situação criada com o inchaço de contratações por indicação de partidos políticos e por pagar salários milionários a este grupelho de sanguessugas. Mesmo com o cheque em branco dado pelo Congresso durante a transição os recursos nem foram todos gastos com programa sociais como era o argumento dos petralhas para que fosse aprovado. No entanto, forma cortados milhares de beneficiários do Auxílio Brasil e agora muitos do Bolsa Família, por inconsistências no cadastro, além de reduzir os valores e não pagar o que havia sido prometido.

Neste montante de dinheiro que está sendo desperdiçado em politicagem, encontra-se as despesas do cartão corporativo que estão sob sigilo, para que a população não possa saber o que a amante do ex-presidiário tem gasto desmensuradamente e esbanjado na compra de móveis e em suas viagens turísticas oficiais indo ao melhores hotéis do mundo com recursos públicos.

O representante do amor também reservou dinheiro para os países onde o socialismo já está definido e logo a Argentina, Venezuela, El Salvador e Cuba deveram ainda continuar a não pagar o que devem como irá receber mais dinheiro do BNDEs para investimentos. Recursos que poderiam gerar empregos no país e reduzir a inflação, mas que está sendo sugado do povo para mandar para países “amigos” do ex-presidiário.

Como não lembrar dos movimentos e manifestações ocorridos durante o ano passado e que se deveram ao contingenciamento de verbas da educação e outros setores e que foram liberados um mês depois. Professores e alunos foram levados às ruas para protestar e que as escolas federais e universidades teriam de fazer cortes em despesas, mas eram contratos que envolviam serviços de limpeza e segurança e contas como energia e telefonia e outros. Mas agora parece que o segundo contingenciamento feito pelo Governo Federal e de água com açúcar e não ardeu os olhos de ninguém. Grande contingenciamento (que agora parecem ter aprendido a diferença entre corte e contingenciamento, o amor faz destas coisas) foi realizado na Saúde no valor de R$ 452,024 milhões e na Educação de R$ 332,017 milhões do total dos R$ 1,5 bilhões de acordo com o decreto assinado na última sexta-feira, (28). Por ordem decrescente, as demais pastas selecionadas foram Transportes (R$ 217,011 milhões), Cidades (R$ 144,007 milhões), Desenvolvimento e Assistência Social (R$ 144,007 milhões), Meio Ambiente (R$ 97,505 milhões), Integração e Desenvolvimento Regional (R$ 60,003 milhões), Defesa (R$ 35,001 milhões), Cultura (R$ 27,001 milhões) e Desenvolvimento Agrário (R$ 24,001 milhões).

O contingenciamento foi decidido pela área econômica do governo, para evitar o estouro do teto de gastos, que impede o crescimento de despesas acima da inflação acumulada no ano anterior. Esta barreira deixará de vigorar em 2024 e dando lugar ao novo “arcabouço fiscal” que está em tramitação no Congresso.

Em maio, os ministérios da Fazenda e do Planejamento bloquearam R$ 1,7 bilhão. Com isso, o total contingenciado, hoje, é de R$ 3,2 bilhões para fazer frene aos gastos previstos para 2023 da ordem de R$ 1,948 trilhão.

Nestes dois contingenciamentos foram verbas de duas importantes áreas como a Saúde e a Educação. Só não foi da Segurança por influência ou chantagem do ministro da Justiça. Já o ministério da falta de Cultura onde parasitam os lacradores no início do ano foram liberados mais de R$ 1 bilhão em patrocínios represados do governo anterior o que certamente patrocinou a Xuxa para seu filme e a pobre coitada da atriz Fernanda Montenegro que recentemente declarou que mataram a cultura, mas os moribundos estão recebendo o oxigênio necessário para saírem da UTI com recursos públicos que deveriam investir na saúde e não em “falso moralistas” e decadentes atores globais.

Agora vamos esperar alunos e professores nas ruas brigando pela liberação de verbas contingenciadas e os enfermeiros sem receberem o piso por falta de verbas na saúde.