BOCA DO BALÃO 6654

GAÚCHOS estão entre os três estadosbrasileiros com maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados e pequenos terrenos. Em recente mapeamento da

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), a região acaba de ultrapassar 2,2 gigawatts (GW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. A potência instalada no Rio Grande do Sul coloca o estado na terceira posição do ranking nacional da ABSOLAR. O território gaúcho responde sozinho por 10,2% de toda a potência instalada de energia solar na modalidade tendo mais de 255,7 mil conexões operacionais, espalhadas nos 497 municípios. Atualmente são mais de 341,4 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica. Desde 2012, a energia solar já proporcionou ao Rio Grande do Sul a atração de mais de R$ 11,9 bilhões em investimentos, geração de 68,1 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 3 bilhões aos cofres públicos

GOVERNO anterior deixou mais de R$ 50 bilhões de superávit nas contas públicas e o atual desgoverno já conseguiu atingir a marca de mais de 150 bilhões de déficit e que está empenhado em zerar até o final do ano. Isto quer dizer cortes e mais impostos. Para isso o Fome Zero que era um ilusionismo dos petistas para enganar a população deverá ser reduzido com o número de mortes pela fome, suicídio, pelo tráfico. Tudo isto ao ponto de que qualquer droga será privilégio dos mais abastados economicamente.