Duas pessoas morrem em acidentes de trânsito na região

O final de semana foi marcado por acidentes de trânsito em estradas do Litoral Norte gaúcho. Ao menos, duas pessoas acabaram morrendo. O primeiro óbito ocorreu ainda na manhã de quinta-feira (15), em Santo Antônio da Patrulha.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um homem conduzia uma motocicleta com placas de Taquara (região Metropolitana) pela ERS-474, no sentido Vale do Paranhana – Litoral, quando acabou perdendo o controle da direção após uma curva, localizada na altura do quilômetro 15 da rodovia.

O motociclista, que não teve a identidade e a idade divulgadas, acabou batendo em uma árvore e morreu no local. Os agentes do Instituo Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizarem os procedimentos adequados. Vale ressaltar que não houve necessidade de bloqueio no trecho, visto que o veículo e o corpo estavam fora da pista.

Idosa teria ocasionado acidente no Centro de Tramandaí após sofrer mal súbito.

OUTROS ACIDENTES

Na noite de sexta (16), um acidente foi registrado no Centro de Tramandaí. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), um Chevrolet Tracker teria colidido contra outros dois automóveis, um Fiat Toro e um Chevrolet Agile, que estavam estacionados na Rua Vinte e Quatro de Setembro.

A colisão teria ocorrido após a condutora do Tracker perder o controle da direção, devido a um suposto mal súbito. O trânsito precisou ser bloqueado para retirada dos veículos e atendimento da vítima. A mulher, de 65 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Tramandaí (HT) com alguns ferimentos.

Homem morre após veículo que dirigia cair de ponte em Mostardas.

MORTE EM MOSTARDAS

Já na manhã de domingo (18), uma caminhonete Saveiro acabou caindo de uma ponte localizada na Estrada do Rincão, em Mostardas. Ao todo, quatro pessoas estavam no veículo durante o acidente. Três delas conseguiram se salvar. Porém, o motorista acabou falecendo.

A vítima foi identificada como Hetione Luiz Alves, de 32 anos. Natural de Balneário Pinhal, o homem retornava para casa junto com o trio de amigos após participarem de um rodeio no município vizinho. Um dos passageiros relatou que teria conseguido resgatar dois dos amigos, mas, na hora de salvar Hetione, o corpo dele acabou ficando preso no cinto de segurança. O local foi isolado para a realização da Perícia e o caso registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Mostardas.

Filho de comerciantes de Pinhal, Hetione trabalhou na última Gestão do município. A prefeitura de Balneário Pinhal divulgou uma Nota de Pesar em suas redes sociais, onde lamentou o falecimento do ex-servidor, se solidarizando com familiares e amigos da vítima pela perda: “O Poder Executivo de Balneário Pinhal manifesta profundo pesar pelo falecimento de Hetione Luiz Alves, cuja partida precoce comove toda a nossa comunidade. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos seus familiares e amigos, desejando força para superar essa perda irreparável. Nosso sentimento”, disse a Nota.

Ex-servidor de Pinhal faleceu aos 32 anos de idade.

CRÉDITO FOTO 1: CBM

CRÉDITO FOTO 2: BM

CRÉDITO FOTO 3: Divulgação