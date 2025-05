Traficante é preso no Litoral Norte

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite deste domingo (18), os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria utilizando um automóvel para transportar entorpecentes na cidade.

Durante as buscas, os Policiais Militares (PMs) localizaram o veículo suspeito no bairro Primavera e realizaram a abordagem. No interior do carro, foram encontrados: uma meia contendo 41 buchas de cocaína, um aparelho celular, objetos para embalar as drogas, além de uma quantia em dinheiro no valor de 609 reais.

Conforme a BM, o homem que estava no automóvel confessou o crime e informou aos PMs que escondia os cadernos com anotações do tráfico na casa de sua mãe. Os brigadianos foram até o local indicado, onde apreenderam os objetos. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) do município, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM