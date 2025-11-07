Definidos os primeiros classificados para o mata-mata da Copa Osório de Futsal

OSÓRIO – Entre segunda (3) e quarta-feira (5), 20 partidas movimentaram o Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão). Os duelos definiram os primeiros classificados para o mata-mata da competição. Os primeiros a entrarem em quadra foram os atletas da Base. Ao todo, foram realizados 12 jogos.

No Sub-08, saiu a maior goleada da competição até o momento. O Abade A fez 16 a 2 para cima do Uruguay. Joca (3x), Lorenzo (3x), Lara, Miguel Silveira (3x), Miguel Bublitz (4x), Gustavo e Bernardo marcaram os gols da vitória do Abade. Luiz fez os dois gols do Uruguay.

Já no outro duelo, o Abade B empatou com o Milan em 2 a 2. Aos 2min, Benhur cobrou lateral direto e o goleiro Vicente não conseguiu segurar: 1 a 0 Milan. O Abade conseguiu a virada no segundo tempo. Aos 5min, após cobrança de escanteio, a bola tocou no braço do jogador do Milan dentro da área e o árbitro marcou pênalti: Conrado mandou no ângulo para deixar tudo igual: 1 a 1. Aos 9min, a defesa do Milan deu a bola de presente para Conrado, que chutou forte para fazer o 2 a 1. Porém, um minuto depois, em outro lateral cobrado por Benhur, a bola desviou no meio do caminho, bateu no goleiro Vicente e acabou indo parar no fundo das redes: 2 a 2.

Com os resultados, o Abade lidera a categoria, com o time B na frente com sete pontos, um a menos que o time A. O Milan está em terceiro com quatro, enquanto que Águia Dourada e Uruguay dividem a lanterna com zero ponto cada um.

SUB-10: O Abade derrotou o Águia Dourada por 3 a 0, com gols de Rafael, Xavier e Laura. Já no outro jogo, o Conexão Osório venceu o Milan pelo mesmo placar. Os gols do triunfo foram marcados por Gregori, Gustavo e Matias, todos na primeira etapa. Com os resultados, Abade e Conexão chegaram a seis pontos e dividem a liderança. Com três, o Águia Dourada está na frente do Ferreira pelo Saldo de Gols (SG): 0 contra -2. Já Uruguay e Milan seguem zerados, tendo perdido as duas partidas que disputaram.

SUB-12

Grupo A – Após perder na estreia, o Abade venceu as duas partidas que disputou e chegou a seis pontos. Com os triunfos para cima do Torre Forte (6×3) e do Base do Milan (8×0), a equipe assumiu a liderança da chave. Agora o time aguarda os demais jogos para ver se vai ou não avançar para a segunda fase.

Grupo B – O Cesa/Cruzeiro derrotou o Águia Dourada por 2 a 0, com dois gols marcados por Lorenzo Ribeiro. Com o resultado, a equipe chegou a seis pontos e confirmou a classificação para as semifinais. Já o Águia, que havia vencido o Uruguay por 1 a 0, permaneceu com três e deu adeus ao Campeonato. Faltando duas partidas na chave, Milan e Uruguay seguem na briga pela outra vaga no mata-mata.

Com duas vitórias em dois jogos, Cesa/Cruzeiro garantiu classificação antecipada para semifinal do Sub-12.

SUB-14

Grupo A – Em um jogo eletrizante, o Porto Futsal venceu o Águia Dourada por 3 a 2. Aos 2min do segundo tempo, Wesley tabelou com Bryan e tocou para o fundo das redes: 1 a 0 Porto. O Porto Futsal teve várias chances para matar a partida, mas não soube aproveitar. Enquanto isso, o Águia foi se engraçando, mantendo o jogo em aberto.

Faltando 51 segundos, Cauã cobrou falta do meio da quadra e acertou o cantinho para fazer 2 a 0 Porto. Porém, na saída de bola, Gabriel descontou para o Águia: 2 a 1. Faltando 15seg, a bola ficou viva dentro da área do Águia, o goleiro Enzo não segurou e Bryan empurrou para o gol: 3 a 1. Mas ainda tinha tempo para mais. Faltando seis segundos para o término da partida, Luis Felipe marcou de falta para o Águia Dourada: 3 a 2 e foi só.

Com a vitória, o Porto chegou a seis pontos e garantiu a classificação para as semifinais. Já o Águia permaneceu com um ponto e deu adeus a competição, visto que já fez os três jogos que tinha para fazer.

Chave B – Outro que garantiu vaga antecipada no mata-mata foi o Torre Forte. O time chegou aos seis pontos ao golear o Juventude por 9 a 0. Bernardo, Kauã (3x), Oséias (2X), Nikolas, Pedro e Rafael fizeram os gols da vitória do Torre.

Com duas vitórias em duas partidas disputadas, Porto Futsal e Torre Forte garantiram a classificação antecipada para as semifinais do Sub-14.

VETERANO

Grupo A – O Santo Antônio (SAP) derrotou o Palmital por 3 a 0. Babalu, Nei e Cleber marcaram os gols da equipe patrulhense. No outro jogo da chave, a AF da Praia (Capão) venceu o Atlântico (Palmares do Sul) por 1 a 0, com gol marcado por Luciano Correa. Com os resultados, o Santo Antônio manteve a liderança com nove pontos, seguido pela AF com sete. Na sequência vêm Atlântico e GAO, empatados com três. Já o Palmital, permaneceu na lanterna, com dois pontos, e deu adeus a competição.

Na última rodada, Santo Antônio se enfrentarão em duelo valendo vaga nas semifinais, com o time de SAP jogando pelo empate. Já no outro confronto do grupo, o Atlântico encara o GAO em disputa pela segunda vaga no play-off. Com melhor SG, a equipe de Palmares jogará pelo empate.

Chave B – Em jogo polêmico, o Santa Terezinha (Imbé) venceu o Fut Quinta por 2 a 1. Aos 5min, Alberi pedalou para cima da marcação e bateu cruzado para fazer 1 a 0 para o time imbeense. Faltando 22 segundos para o término do primeiro tempo, Caçapa recebeu próximo a entrada da área, dominou e quando fez o giro acabou sendo derrubado. Os donos da casa reclamaram de pênalti, mas a arbitragem mandou a partida seguir.

Aos 4min da segunda etapa, Luciano caiu na entrada da área e a arbitragem não deu falta. O camisa 18 do Fut Quinta reclamou e recebeu o cartão amarelo. Bastante revoltado, o jogador seguiu com as reclamações e foi expulso. Sem aceitar o cartão vermelho, o Fut Quinta seguiu reclamando e teve o treinador Vandrei expulso. Após lambança da arbitragem por não marcar os 2min da expulsão de Luciano, a partida teve sequência. Já com quatro jogadores de linha em quadra, o Fut Quinta chegou ao empate aos 7min. Em jogada de pé em pé, Juninho recebeu na área e tocou para as redes: 1 a 1.

Bastante nervoso, o time do Fut Quinta exagerou nas faltas. Mas foi com a bola rolando que o Sta Terezinha chegou ao gol da vitória. Aos 13min, Cristiano recebeu na ponta e tocou na saída de Fernando para fazer o 2 a 1. Depois disso, o Santa Terezinha segurou a pressão do Fut Quinta e confirmou o triunfo.

Com o resultado, o Sta. Terezinha manteve a liderança com nove pontos, três a mais que o segundo colocado Milan, e encaminhou a vaga direta para a semifinal. Já o Fut Quinta seguiu com três pontos. Empatado com o Fênix, o time osoriense leva vantagem no saldo: -1 contra -3. Ambas as equipes disputam vaga no play-off.

Na última rodada, o Fut Quinta vai enfrentar o Milan, enquanto que o Fênix jogará contra o Vila Futsal. Na lanterna, com zero ponto, o Vila também enfrentará o líder Santa Terezinha. Podendo chegar a seis pontos, o time de Osório segue vivo na briga por uma das duas vagas no play-off.

SÉRIE PRATA

Grupo A – Jogando pelo empate, o Atlético dos Mais Tri ficou no 0 a 0 contra o Barcelomba e garantiu a classificação para as quartas de final.O jogo foi pegado desde o início, com vários cartões amarelos sendo distribuídos antes dos três primeiros minutos de partida. O Atlético criava oportunidades, mas não conseguia vencer o goleiro Everton, que fechou o gol. Já o Barcelomba, que não podia perder, criava pouco e, quando chegava, parava nas defesas do goleiro Vinicius.

Na segunda etapa, o jogo seguiu pegado, mas com poucas chances de gol. Aos 13min, Ryan teve a chance para marcar, mas com o gol vazio ele chutou para fora. No minuto final, o Barcelomba teve duas chances para confirmar a vitória, mas não conseguiu aproveitar. Faltando 21 segundos, Juliano chutou cruzado e a bola foi para fora. Sete segundos depois, em cobrança de escanteio, Igor recebeu na área, dominou no peito e também finalizou para fora.

Com o empate sem gols, o Atlético dos Mais Tri foi a cinco pontos e manteve a liderança provisória. Já o Barcelomba foi a quatro e agora aguarda o duelo entre Tigres e Vila Futsal para ver se vai conseguir a classificação. Para isso acontecer, o Tigres teria que vencer o Vila por até quatro gols de diferença. Se o Tigres vencer por cinco ou mais gols de diferença se classifica. Já o Vila avança com vitória ou até mesmo um empate.

Chave B – Precisando vencer, o Borússia goleou o Galatassarrafo por 5 a 0. Rodrigo (2x), Felipe (2x) e Richard fizeram os gols da vitória. Com o resultado, o Borússia chegou aos três pontos e eliminou o Galatassarrafo. Agora, a equipe precisa que o Império, já classificado, derrote o Shakhtar por dois ou mais gols de diferença para ir ao mata-mata. Qualquer outro resultado dá a vaga para o Shakhtar.

Grupo C – Cupim e CL Tropa do Bem Kisto duelaram pelo primeiro lugar da chave. Jogando pelo empate, o CL precisou de cerca de 25 segundo para abrir o placar. Nikinho recebeu no lado da quadra, passou por Diego e emendou um chutaço no ângulo para fazer 1 a 0. Depois disso, o clima esquentou. Abusando da forte marcação, o Tropa estourou o limite de faltas faltando 26 segundos para o término da primeira etapa. E não é que, faltando 04seg, Alemão (CL) se enroscou com Diego na área do Cupim e a arbitragem, além de marcar a sexta falta, deu amarelo para o jogador do Tropa. Christian bateu o tiro-livre no canto e fez 1 a 1.

O empate só serviu para esquentar ainda mais os ânimos no segundo tempo. Com menos de três minutos, Nikinho e Diego disputaram uma bola no lado da quadra. Após prender a bola, NK, irritado com a entrada do atleta do Cupim, deu um tapa na bola e os dois começaram a se estranhar, ocasionando a invasão dos dois bancos. Passada a confusão, Nikinho e Diego levaram cartão amarelo, assim como Vini (CL) e Leandro (Cupim), devido a terem entrado em quadra.

Aos 6min, o Tropa teve uma falta na entrada da área marcada a seu favor. Nikinho só rolou e Laércio chutou para o gol: 2 a 1. Um minuto depois, em contra-ataque rápido, Laércio atravessou a quadra até a linha de fundo e cruzou para Nikinho, que de carrinho marcou o 3 a 1. A partir daí o CL passou a administrar a partida e deixou o tempo correr. No minuto final, o Cupim chegou a marcar com Christian de falta, mas como a jogada era em dois lances e não tocou em ninguém, o gol foi anulado, terminando mesmo com vitória do Tropa do Bem Kisto por 3 a 1.

Com o resultado, o CL chegou aos nove pontos e terminou na liderança, mantendo o 100% de aproveitamento. Já o Cupim ficou em segundo lugar, com seis, também avançando para as quartas da Série Prata.

Tropa do Bem Kisto venceu Cupim por 3 a 1 e terminou na liderança do grupo C da Série Prata com 100% de aproveitamento.

Chave D – Precisando de um empate para se classificar em primeiro, o Milan venceu o Ell Foot por 3 a 1 e manteve o 100% na competição. Necessitando da vitória para se manter vivo no campeonato, o Ell Foot começou em cima, porém, em uma infelicidade acabou saindo atrás no placar. Aos 2min, Patinho roubou a bola próximo à área adversária, na tentativa de jogar a bola para fora, Gabriel Reis deu um bico nela para trás e acabou marcando gol contra: 1 a 0 Milan.

O Ell Foot seguiu tentando marcar, mas, aos 9min, Gabi recebeu na lateral e chutou uma bomba de bico para fazer 2 a 0 Milan. O jogo seguiu equilibrado, com as duas equipes tendo chances para marcar. Faltando 16 segundos, Kito recebeu lançamento e, cara a cara com o goleiro, tocou no canto para descontar: 2 a 1. Entretanto, o Milan voltou a marcar antes do intervalo. Após cobrança de falta, a bola chegou em Dinho, que tocou para Patinho fazer o 3 a 1 no estourar do cronômetro.

Na segunda etapa, o Milan só administrou o resultado. Sem fazer muito esforço para ampliar a vantagem, o time via o adversário desperdiçar chances e no final, o jogo terminou mesmo com triunfo do Milan por 3 a 1. Com três derrotas em três jogos, o Ell Foot está eliminado. Já o Milan irá encarar o Cupim na próxima fase. A segunda vaga da chave será disputada entre Velão e GAO. Empatados com três pontos, o Velão joga pelo empate por ter SG melhor: +2 contra -3. Lembrando que o time que avançar vai enfrentar o CL Tropa do Bem Kisto nas quartas.

Milan derrotou Ell Foot pelo placar de 3 a 1, garantindo o primeiro lugar da chave D da Série Pra com 100% de aproveitamento.

SÉRIE OURO

Grupo A – A briga pela liderança da chave segue acirrada. O Resenha (SAP) derrotou o West Ham (Imbé) por 3 a 2 e chegou a vice-liderança, com sete pontos. O Resenha chegou a abrir 3 a 0 na primeira etapa. Aos 3min e 30seg, Aos 5min, em cobrança de falta, Gustavo Barrufi rolou para Vinicius, que devolveu para Barrufi encher o pé: 2 a 0. Já aos 11min, aproveitando lateral cobrado direto para a área, Hyago imendou de primeira para fazer o terceiro.

Com a partida, aparentemente ganha, o Resenha administrava o resultado, quando o West Ham descontou aos 11min, em cobrança de falta de Luiz Augusto. Um minuto depois, em outra falta para o time de Imbé, Luiz rolou para Fabinho, que devolveu para o camisa 10 do West Ham, que tentou a finalização, a bola acabou sobrando para Fabinho, que chutou para as redes: 3 a 2.

Aos 14min, Gustavo Barrufi fez falta dura no meio da quadra e foi expulso direto. O atleta do Resenha ainda chegou a tentar agredir o árbitro, mas acabou sendo contido. Com um a mais em quadra, a equipe de Imbé foi para cima atrás do empate. Faltando 12 segundos, o West Ham cobrou escanteio, Fabinho recebeu no meio, limpou a marcação e chutou para a defesa do goleiro Kauê, garantindo o triunfo do Resenha.

Com a derrota, o West Ham perdeu o 100% e caiu para terceiro na chave, com seis pontos. Empatado com o Resenha, o BG assumiu a liderança do grupo pelo saldo de gols, após fazer 15 a 0 no Porto Futsal (maior goleada da competição). Vale ressaltar que a equipe, formada praticamente apenas por jovens, não possuía nenhum atleta no banco de reservas. Os gols da partida foram marcados por Marcos (3x), Nico (3x), Gustavo (3x), Maicon, Japa (3x) e Vinicius (2x). Com quatro derrotas em quatro jogos, o Porto se despediu da competição

Grupo B – Outro time que perdeu a invencibilidade na Série Ouro foi o Tropa do Gaúcho (Cidreira). Em sua última partida, o líder da chave perdeu para o Horti3B (Maquiné) por 4 a 0. Bruno, Carruíra (2x) e Yuri marcaram os gols do jogo. Com sete pontos, o Tropa viu o Horti3B ir a seis, com uma partida a menos, ainda podendo ser ultrapassado pela equipe de Maquiné.

Outro que também pode roubar a liderança do time cidreirense é o Atlético Nacional. Com quatro pontos em dois jogos, a equipe de Osório pode chegar a 10 caso vença os dois duelos que ainda têm para fazer. Já o Villarreal, mesmo zerado, ainda tem chances de se classificar para os play-offs.

COMPETIÇÃO – Os jogos ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 19h, com exceção de segunda, que começam às 18h e 30min. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. Quem preferir, pode acompanhar as partidas de casa, ao vivo pelo Youtube, no Canal De Primeira Transmissões.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues