Definidos novos classificados para o mata-mata do Municipal de Futsal

OSÓRIO – O Campeonato Municipal de Futsal está se encaminhando para a reta decisiva e na sexta-feira (18) foram conhecidos os primeiros classificados para as quartas de final da Série Prata. Ao todo, quatro partidas movimentaram o Ginásio Esportivo Rutílio Kestering (Cirão).

Pelo grupo 1, Fut Quinta e Cupim empataram em 3 a 3. O Fut Quinta começou na pressão, porém, foi o Cupim que saiu na frente no placar. Aos 3min, após bola jogada para a área, William foi ao chão e o árbitro marcou pênalti. Zé cobrou no ângulo e fez 1 a 0 para o Cupim. O lance gerou revolta do lado do Fut Quinta, que reclamou muito da marcação da arbitragem.

A partida ficou aberta, com as duas equipes tendo chances para marcar. Aos 6min, Júnior (Fut Quinta) arriscou chute de longe e Rodrigo fez uma defesaça. Na sequência, Japa (Cupim) finalizou, Negão defendeu e, no rebote, Zé mandou na trave. Já aos 14min, após cobrança de lateral, Samir (Fut Quinta) finalizou, Rodrigo tocou na bola e Kauã salvou de carrinho em cima da linha.

O Cupim seguiu segurando a pressão do adversário, até que no minuto final, depois de escanteio, a bola sobrou na área do Cupim e Rato chutou para o gol, fazendo o 1 a 1. Antes do intervalo, o Fut Quinta teve a chance da virada. Com 01 segundo e 28 décimos, Mateus ficou cara a cara com Rodrigo, mas o goleiro do Cupim acabou fazendo a defesa. Terminada a primeira etapa, os dois times terminaram na bronca com a arbitragem.

2º TEMPO – O Cupim começou com tudo e aos 2min chegou ao gol. Willian recebeu na entrada da área e chutou forte entre a trave e o goleiro para fazer o 2 a 1. Mesmo com a vantagem, o Cupim seguiu em cima, mas parava no goleiro Negão. Entretanto, aos 5min, Zé empurrou Samir, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Cupim com um jogador a menos.

Ainda na mesma jogada, o treinador Wesley (Cupim) reclamou da demora da cobrança da falta por parte do Fut Quinta e recebeu o cartão vermelho. Com Gui de goleiro linha, o Fut Quinta foi para cima e um minuto depois chegou ao empate. Samir recebeu de Rato e fez o 2 a 2. Após a igualdade no marcador, a partida seguiu pegada e com muitas reclamações.

CONFUSÃO E PARTIDA PARALISADA

Aos 8min, o Cupim voltou a frente no placar. Willian cobrou falta direta, a bola bateu no rosto de Samir e entrou: 3 a 2 Cupim. Dois minutos depois, em ataque do Cupim, Willian dividiu com Negão na entrada da área, a bola ficou com o goleiro do Fut Quinta, que saiu jogando. Em seguida, quando o jogador do Cupim se virou, foi atingido por um soco nas costas. Porém, a arbitragem não viu o lance e o jogo seguiu.

Revoltado com o lance, o treinador Wesley, que já havia sido expulso da partida, desceu das arquibancadas e tentou invadir a quadra, juntamente com Jordam (atleta do Cupim que estava suspenso). Devido ao tumulto, o jogo precisou ser paralisado, faltando pouco mais de quatro minutos para terminar. O clima ficou tenso nos corredores do Ginásio, tento muito empurra-empurra e até tentativa de agressão. Após a retirada de Wesley e Jordam, as portas que dão acesso a quadra foram trancadas e a partida pode seguir.

EMPATE SUADO E CLASSIFICAÇÃO

Depois de uma discussão entre os jogadores para ver quem ficaria com a posse, a bola voltou a rolar. Novamente com goleiro linha, o Fut Quinta foi para cima atrás do empate. O Cupim só se defendia, com o goleiro Rodrigo fechando o gol. Mas, faltando 44 segundos para o final do jogo, Júnior chutou e a bola acabou entrando: 3 a 3. Com o resultado, ambas as equipes chegaram aos cinco pontos. Com Saldo de Gols (SG) melhor (+4 contra +3), o Fut Quinta confirmou a vaga nas quartas de final. Já o Cupim precisa secar o Santa Luzia. O atual vice-campeão da Série Prata encara o eliminado Império e tem que vencer por quatro ou mais gols de diferença para se classificar. Lembrando que na Série Prata avançam os dois primeiro de cada grupo para as quartas de final.

OUTRO EMPATE

Pela chave 2, Juventus e Filler ficaram no 1 a 1. A Filler começou com tudo. Com 24 segundos, após roubada de bola, Lauri recebeu de Leozinho e tocou na saída do goleiro para abrir o placar: 1 a 0. Mas a resposta da Juventus foi imediata. Com 1min e 30seg, Abimael fez jogada individual e acertou um chute no ângulo para deixar tudo igual: 1 a 1.

A Juventus teve a chance da virada. Depois da arbitragem não marcar uma falta para a Filler na quadra de ataque, a Juve puxou o contra-ataque e Abimael teve a chance de marcar junto a trave. Porém, o defensor da Filler conseguiu dar um carrinho e evitar a virada. Depois disso, a partida ficou mais faltosa.

Quando a Filler estava melhor, teve um jogador expulso. Aos 13min, Leozinho chutou a bola na mão do goleiro Andrei, se estranhou com Jito, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Faltando 29 segundos para o término do primeiro tempo, Jito deu um carrinho em Maicom e recebeu o vermelho direto, deixando as duas equipes com três jogadores de linha em quadra.

2º TEMPO – Logo no primeiro minuto, a Filler reclamou de um pênalti. Durante ataque da equipe, a bola teria batido na mão do defensor da Juventus, mas a arbitragem não viu o lance e mandou o jogo seguir. A partida seguiu movimentada, com a Filler tento as melhores chances para marcar, mas parando no goleiro Andrei. Já no final do jogo, foi a Juventus que foi para o ataque, mas aí foi o goleiro da Filler que apareceu para fechar o gol, terminando o placar empatado em 1 a 1.

Com o resultado, a Juventus foi a cinco pontos e garantiu a classificação. Já a Filler, com 04 pontos, está empatada com o Atlético Nacional, mas com SG pior (-2 contra +4 do adversário). Para a Filler se classificar, o Atlético teria que ser derrotado para o já eliminado Galatassarrafo por pelo menos sete gols de diferença.

Invicta na competição, Juventus se classificou para mata-mata da Série Prata após empate em 1 a 1 contra Filler.

100% DE APROVEITAMENTO

No grupo 3, o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) derrotou o Velão por 3 a 0. O GAO teve a posse da bola desde o início da partida, mas não conseguia aproveitar as oportunidades. Aos 7min, ocorreu um lance que poderia mudar o jogo. Nycholas (Velão) estava puxando Patinho (GAO), que não gostou e acabou dando um tapa no adversário. O jogador do GAO recebeu cartão amarelo e foi marcada falta para a sua equipe.

Sem conseguir passar pela defesa do GAO, o Velão tentava chegar em chutes de longa distância, mas sem levar muito perigo. Até que, aos 10min, Patinho chutou de meia distância, a bola desviou no meio do caminho e entrou: 1 a 0 GAO. Na sequência, Calebe recebeu de Patinho e tocou na saída do goleiro para fazer o segundo do GAO. O GAO teve chances para ampliar antes do intervalo, mas parou no goleiro Ricardo.

2º TEMPO – Depois de um início mais aberto, o GAO voltou a ter a bola e o Velão seguia tentando chegar em chutes de longe. Aos 7min, Patinho tabelo com Bigode e tocou para o gol vazio, fazendo o 3 a 0. A partir daí o GAO só administrou o resultado, deixando o Velão jogar e tentando ampliar o resultado no contra-ataque. Porém, a partida ficou mesmo no 3 a 0. Com o resultado, o GAO chegou aos 09 pontos, terminando na primeira colocação da sua chave.

Já o Velão, com 03 pontos e SG -3 depende de resultado para seguir vivo na competição. Para o Velão chegar as quartas, o Borrússia precisa derrotar o Milan por até dois gols de diferença. Caso o Borrússia vença por três ou mais gols, quem se classificará com a segunda posição do grupo 3 será o Borrússia. Já o Milan precisa somente de um empate para poder avançar para o mata-mata.

Com 100% de aproveitamento, Grêmio Atlético Osoriense terminou na primeira colocação do grupo 3 da Série Prata.

VITÓRIA E CLASSIFICAÇÃO

Pela chave 4, o Barcelomba goleou o Shakhtar Dosleks por 4 a 1. A partida seguiu sem muitas emoções até que aos 10 minutos, Daison chutou falta da quadra de defesa, a bola desviou em João Vitor e entrou: 1 a 0 Barcelomba. O Barcelomba teve chances para ampliar antes do intervalo, mas parou no goleiro Pará e no travessão. Até que, faltando 10 segundos, após boa troca de passe, João Vitor lançou Júlio, que fuzilou, fazendo o 2 a 0.

2º TEMPO – Assim como na primeira etapa, o segundo tempo foi fraco e com poucas chances de gol. Batendo muito, o Barcelomba chegou a quinta aos 11 minutos de partida. Mesmo assim, o time chegou ao terceiro gol. Aos 13min, em outra troca de passes, Luis Felipe chutou forte e Pará não conseguiu defender: 3 a 0.

Faltando 1min e 30seg, aproveitando saída errada do Barcelomba, o Shakhtar descontou com Fabrício, em chute no canto. Mas, faltando 18 segundos para o término da partida, Luis Felipe recebeu de Igor e, sem goleiro, fez o 4 a 1, dando números finais a partida. Com o resultado, o Barcelomba chegou aos 06 pontos, mesma pontuação do Vila, mas com saldo melhor (+5 contra +3), o que garantiu a equipe nas quartas de final da competição. A outra vaga do grupo será decidida entre Vila e Bar de Munique, sendo que o Bar precisa vencer por três ou mais gols de diferença para se classificar. Já o Shakhtar Dosleks, com zero ponto em três partidas, já está eliminado. Lembrando que as quatro últimas partidas da primeira fase da Série Prata acontecerão na próxima sexta (25), a partir das 19h.

Barcelomba confirmou classificação para as quarta da Série Prata após derrotar equipe do Shakhtar Dosleks por 4 a 1.

CRÉDITO

Lucas Rodrigues