Cinco pessoas são baleadas durante tiroteios

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de terça-feira (2), após moradores ouvirem disparos de tiros no bairro Zona Nova Sul, em Tramandaí. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, que fica na Marquês do Herval. No imóvel, os brigadianos encontraram três homens (um de 33 e dois de 24 anos), todos feridos. Eles foram levados para atendimento médico e não correm risco de morte.

Testemunhas relataram que dois indivíduos armados chegaram a casa abordo de um veículo de cor vermelha, atiraram contra as vítimas e saíram em alta velocidade. Os PMs realizaram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos. O caso foi registrado na Delegacia e a Polícia Civil (PC) já deu início às investigações. A suspeita é que as tentativas de homicídio estejam relacionadas com a disputa de tráfico. Vale ressaltar que até o momento ninguém foi preso.

BALEADOS EM PINHAL

Na manhã de quarta (3), outras duas pessoas acabaram ficando feridas ao serem baleadas por tiros em uma borracharia de Balneário Pinhal. O caso aconteceu na Avenida Paraguassu, na praia de Magistério, mesmo local onde um homem acabou sendo morto no último dia 14 de março.

As vítimas, de 36 e 45 anos, respectivamente, estariam no estabelecimento, quando foram surpreendidas foram indivíduos armados. Após realizarem os disparos, os atiradores fugiram a bordo de um Fiesta Hatch. Eles foram socorridos e levados ao Pronto de Atendimento (PA) 24 Horas da cidade. Entretanto, precisaram ser transferidos para o Hospital de Tramandaí por questões de segurança. Vale ressaltar que eles não correm risco de morte. O crime foi registrado da DP de Pinhal e a Polícia já iniciou as investigações.